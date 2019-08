Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,09% pe an, de la 3,08%, valoare la care a stagnat de vineri, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,09% pe an, de la 3,08%, valoare la care a stagnat de vineri, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Agerpres.La inceputul…

- Ziarul Unirea Vești bune pentru romanii cu credite in lei! Ultimele date publicate de Banca Naționala a Romaniei Conform ultimelor date publicate luni de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 3,11% pe an, de la 3,10% in ziua precedenta, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%,…

- Luni, ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,11%. Marti, indicele a scazut la 3,10%, cel mai coborat nivel din 18 martie, cand a fost 3,10%. Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,26% la 3,25%. Acesta este cel mai coborat nivel din 12 martie, cand a fost tot 3,25%. ROBOR (Romanian…

- Vineri, ROBOR la 3 luni a coborat la 3,16%. Luni, indicele a scazut la 3,15%, cel mai coborat nivel din 21 martie, cand a fost 3,14%.Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,32% la 3,31%. Acesta este cel mai mic nivel din 21 martie, cand a fost tot 3,31%.ROBOR (Romanian…

- Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,23%, pentru a 10-a oara consecutiv. Joi, acesta a coborat la 3,21%, cel mai scazut nivel din 22 martie, cand a fost 3,16%.Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,36%. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie…

- Miercuri, indicele ROBOR la 3 luni a coborat la 3,28%, cel mai scazut nivel din 2 aprilie, cand a fost 3,23%. Joi, indicele a stagnat. Vineri, indicele a stagnat la 3,28% pentru a doua oara consecutiv. Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a urcat de la 3,37% la 3,38%. ROBOR (Romanian…