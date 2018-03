Lovitură pentru români: Canada ia în calcul reintroducerea vizelor In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire din cotidianul Libertatea pe tema posibilitații reintroducerii de catre autoritațile din Canada a sistemului de vize pentru cetațenii romani. Libertatea: In primele doua luni dupa ridicarea vizelor, 415 romani au cerut azil in Canada, potrivit unui raspuns oferit de Ministerul Imigrației, la o solicitare a cotidianului Libertatea. Spre comparație, pe toata durata anului 2016 au doar 120 de astfel de solicitari.Potrivit unor surse diplomatice, guvernul Canadei este ingrijorat și a cerut mai multe intalniri cu partea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

In primele doua luni dupa ridicarea vizelor, 415 romani au cerut azil in Canada, potrivit unui raspuns oferit de Ministerul Imigrației, la o solicitare a cotidianului Libertatea. Spre comparație, pe toata durata anului 2016 au doar 120 de astfel de solicitari. Potrivit unor surse diplomatice, guvernul…

Peste 200 de romani au cerut azil in Canada de la ridicarea vizelor in luna decembrie. In aceste condiții, presa canadiana scrie ca oficialii iau in calcul reintroducerea vizelor pentru cetațenii romani. Dupa ridicarea obligativitații vizei pentru cetațenii romani care doresc sa intre in Canada, peste…

Responsabili din Ministerul pentru Imigratie au indicat joi ca 232 de romani au depus solicitari de azil in Canada de la ridicarea obligativitatii vizelor, la 1 decembrie anul trecut. Comparativ, doar 120 de romani au cerut azil in Canada in intregul an 2016.Desi s-a renuntat la obligativitatea…

