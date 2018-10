Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Constantinopolului a recunoscut joi o Biserica Ortodoxa independenta in Ucraina, la finalul unui Sfant Sinod de doua zile la Istanbul, decizie ce va starni in mod sigur iritarea Moscovei. Patriarhul Filaret al Kievului si Makarii, Arhiepiscopul Ucrainei, au fost si ei recunoscuti de catre…

- O noua criza se amplifica, iar Kievul si Occidentul acuza Rusia ca ”obstructioneaza” deliberat navigatia navelor comerciale prin Stramtoarea Kerci, singura cale maritima catre Marea Azov, relateaza AFP, poreluata de News.ro. Dominând o mare scânteietoare, sub un cer de plumb,…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko avertizeaza lumea sa nu ”flirteze” cu președintele rus Vladimir Putin și cere o poziție consolidata în lupta împotriva agresiunii ruse. Declaratia sa a fost facuta de la tribuna Radei Supreme, pe 20 septembrie, în…

- Lumea creștin ortodoxa așteapta decizia Patriarhului Bartolomeu de la Constantinopol in legatura cu declararea independenței bisericii ortodoxe de la Kiev fața de patriarhia de la Moscova, arata ABC News.Decizia de la Patriarhului de Constantinopol este așteptata pe fondul celor patru ani…

- Lumea creștin ortodoxa așteapta decizia Patriarhului Bartolomeu de la Constantinopole in legatura cu declararea independenței bisericii ortodoxe de la Kiev fața de patriarhia de la Moscova, arata ABC News preluat de mediafax.Decizia de la Patriarhului de Constantinopol este așteptata pe fondul…

- In urma cresterii tensiunilor intre NATO si Moscova pe fondul anexarii Crimeei de catre Rusia, in mai multe tari europene s-au inmultit discutiile despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu. In acest moment, acest stagiu este obligatoriu in tari europene ca Grecia, Turcia, Danemarca, Norvegia,…

- Pompeo a declarat ca, in acord cu aliatii, partenerii si comunitatea internationala, Statele Unite resping tentativa Rusiei de a anexa Crimeea si se angajeaza sa isi continue politica pana la restabilirea integritatii teritoriale a Ucrainei. El a adaugat ca Rusia trebuie 'sa inceteze ocuparea…

- Propuneri ”concrete” in vederea solutionarii conflictului in estul Ucrainei au fost ”discutate” de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului lor la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, relateaza AFP. ”Aceasta problema a fost discutata, propuneri concrete au fost…