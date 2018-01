Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru MEDIAFAX, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza agerpres.ro. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut, joi, premierului Mihai Tudose sa inițiere urgent procedura de demitere a ministrului de Interne Carmen Dan. Liberalii mai cer demisia șefului Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR).

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor vota impotriva proiectelor privind bugetul de stat si asigurarile de stat pe anul 2018 in cazul in care amendamentele importante depuse de liberali nu vor fi adoptate. "PNL a luat decizia de a vota impotriva proiectului bugetului de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Liberalii anunța ca vor ataca la CCR modificarile aduse legilor justiției. Președintele PNL, Ludovic Orban a transmis și un mesaj catre UDMR, cei care au susținut, pana acum, amendamentele PSD-ALDE. El le-a spus parlamentarilor UDMR sa iasa din ”aceasta plasa a partidului de guvernamant”. Ludovic Orban…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, duminica, cetațenilor, sa iasa in strada și sa protesteze pașnic, pentru a arata actualei puteri ca trebuie sa țina cont de ''ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate". *UPDATE Cioloș: Nu cred ca aceasta coaliție de la putere…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala."In masura in care se poate, noi vom…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca poziția Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justiției coincide in cea mai mare masura cu poziția PNL și cu raportul MCV adoptat de Comisia Europeana. "Salutam poziția exprimata de Departamentul de Stat privitor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat, in ședința BEX de luni a partidului, pe liderii PNL Ialomița și PNL Prahova, Tinel Gheorghe și Iulian Dumitrescu pentru slaba organizare a manifestațiilor de strada din zilele citirii și votului moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose in plenul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a venit in fata manifestantilor stransi in jurul Palatului Parlamentului. Intr-un amplu discurs, liberalul a adus critici dure coalitiei PSD-ALDE. "In Parlament, nu e o majoritate care sa reprezinte romanii, ci e o majoritate de slugi ai lui Dragnea si Tariceanu.",…

- „Este o moțiune care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar care mai are o urma de conștiința și care asculta de voința cetațeanului și nu de dictatul lui Liviu Dragnea și Tariceanau. Vom face tot ce depinde de noi ca sa treaca aceasta moțiune”, a afirmat Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avertizat ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis. ”Avem semnale din ce în ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni absenta prim-ministrului Mihai Tudose din plenul Parlamentului la cititrea motiunii de cenzura depusa de PNL, spunand ca seful Guvernului are ”obrazul gros”. ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie…

- "Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, la Parlament,…

- PNL va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, iar de marți liberalii vor incepe negocierile cu toate partidele și formațiunile parlamentare, cu excepția PSD, in vederea susținerii acestui demers, a anunțat luni președintele partidului, Ludovic Orban. "PNL a hotarât, la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca partidul va desfasura inclusiv o campanie prin care sa ii convinga pe cetateni sa le ceara parlamentarilor sa voteze in sedinta comuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului, adaugand ca modificarile la Codul fiscal nu reprezinta singura critica…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat ca partidul va iniția și depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. El a invocat, "între altele", calamitatea fiscal - bugetara. Ludovic Orban a spus ca felul în care actioneaza Guvernul ”impune…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti decizia Biroului permanent al Camerei Deputatilor privind retragerea de pe ordinea de zi a motiunii simple pe Energie si a anuntat ca documentul va fi redepus in fiecare sedinta de plen."Consider revoltator gestul reprezentantilor PSD si ALDE…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut premierului Mihai Tudose si ministrului de Finante, Ionut Misa, sa renunte la masurile fiscale anutate pe 26 octombrie si i-a acuzat ca au mintit cand au declarat ca au sustinerea partenerilor sociali pentru aceste masuri. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la legile justitiei. Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la aceste manifestatii si la orice actiune de protest impotriva PSD. Ne…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie…

- PNL va depune saptamana viitoare o moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu. Anunțul a fost facut de președinte PNL, Ludovic Orban. Orban a explicat care sunt motivele: „Am hotarat de principiu elaborarea si d...

- PNL, motiune simpla impotriva ministrului Finantelor PNL a anuntat ca va depune marti la Senat o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor, Ionut Misa. Liberalii au criticat masurile fiscale anuntate de guvern, despre care spun ca vor avea consecinte negative asupra economiei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justitiei, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat in unanimitate pozitia PNL in privinta propunerilor formulate nu se mai stie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va supune luni votului Biroului Executiv propunerea ca fostul jurnalist Ionel Danca sa fie numit purtatorul de cuvant al partidului.Ionel Danca a confirmat pentru News.ro ca a acceptat sa preia functia de purtator de cuvant al PNL dupa mai multe discutii cu…

- Liberalii vor depune saptamana viitoare, la Senat, o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, și vor solicita Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constituționala ordonanțele pe care le va da Guvernul cu privire la masurile fiscale anunțate joi, a declarat vineri președintele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca propunerea legislativa privind modificarea Codurilor penale este una controversata, aratand ca cel mai probabil PSD va apela la "parlamentarii de serviciu anti-justiție" deoarece nimeni din conducerea acestui partid nu dorește sa-și asume raspunderea…