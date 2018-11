Stiri pe aceeasi tema

- PSD pierde parlamentari in ritm alert. Dupa demisia senatorului de Ilfov Emanuel-Gabriel Botnariu, si doi deputati de Ilfov si-au prezentat demisia din partid. Astfel, deputatii Alexandra-Corina Bogaciu si Constantin Catalin Zamfira au informat Biroul Permanent al Camerei Deputatilor ca parasesc grupul…

- Mircea Rednic s-a intalnit cu conducerea și a cerut acum doi stoperi, amenințand ca iși da demisia daca aceștia nu sunt aduși. Circ total la Dinamo! Claudiu Niculescu a fost dat afara dupa 3 meciuri, iar acum inlocuitorul sau, Mircea Rednic, este la un pas sa paraseasca și el "haita" dupa un singur…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane.Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Gigi Becali a anuntat ca ii va face o evaluare lui Nicolae Dica la finalul turului, adica dupa primele 13 etape. Mai mult, finantatorul FCSB a dat asigurari ca Nicolae Dica nu este in pericol, atata timp cat echipa se afla pe primul loc. "Nici eu nu am niciun gand de demitere. Noi am jucat…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și-a dat demisia din Partidul Socialiștilor Europeni fiind nemulțumit ca S&D nu a acceptat cererea sa de eliminare a PSD din familia europeana, scrie Agerpres. ”Stiu foarte bine situatia din grupul socialistilor pana ieri (joi – n.r.), de azi (vineri – n.r.) incepand voi…

- Vicepremierul Paul Stanescu sustine ca obiectivul liderior PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si a Camerei Deputatilor il reprezinta mentinerea guvernarii, a coalitiei cu ALDE si, ulterior, eventuale remanieri guvernamentale.

- Lovitura de teatru in scandalul momentului din politica romaneasca! Recent, fostul ministru al Educației și actuala senatoare PSD i-a cerut liderului Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate și sa predea fraiele formațiunii politice pe care o conduce.Surpriza, insa,…