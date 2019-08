Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Jianu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale in Guvernul Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri ca se retrage din PRO Romania din motive personale, dar spune ca ramane in continuare "un simpatizant al lui Victor Ponta"."Cu parere de rau, din motive personale, am…

- "Cu parere de rau, din motive personale, am decis sa ma retrag din proiectul politic PRO Romania. Raman in continuare un simpatizant al lui Victor Ponta pe care il consider cel mai capabil politician pe care il are Romania in prezent Promit sa le fiu alaturi fostilor mei colegi de partid cu sprijin…

- Surpriza totala pentru ALDE care se pregatește sa iși anunțe ieșirea de la guvernare. Marți este stabilit ca cei patru ministri din Guvernul Dancila sa iși depuna demisiile. Unul, insa, tradeaza și va merge mai departe alaturi de PSD. Este vorba de Ramona Manescu, proaspat numita de Viorica Dancila…

- Vasile Moșoiu iși cauta partid care sa-l susțina in alegerile locale din 2020. Fostul primar al comunei Draguțești spune ca, in prezent, are doua variante: Pro Romania și ALDE. Vasile Moșoiu susține ca și-a format deja o echipa cu care va aborda campania electorala de la alegerile locale. Fostul edil…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, susține ca Teodor Meleșcanu și-a facut foarte bine treaba la MAE, in timpul alegerilor, dar pentru ca exista o anumita percepție publica au decis sa-i retraga sprijinul politic. Vosganian a spus ca in locul lui Meleșcanu va fi propusa Ramona Manescu.”Am…

- Partidul Social Democrat a decis, marți, 11 iunie, sa fie prezent in Parlament la moțiunea de cenzura pregatita de opoziție, dar sa nu voteze. In aceste zile, PNL pregatește depunerea unei moțiuni de cenzura, pentru a da jos Guvernul Dancila. Intre timp, au loc negocieri cu PMP, Pro Romania si UDMR…

- PRO Romania a depus astazi la Senat, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa privind organizarea și desfașurarea votului electronic. Proiectul a fost elaborat de fostul ministru al Comunicațiilor, Augustin Jianu, acesta susținand ca sistemul va folosi tehnologii revoluționare care…

- Katheryn Mayorga, femeia care l-a acuzat Cristiano Ronaldo ca ar fi violat-o in anul 2009, a decis sa isi retraga actiunea in justitie impotriva fotbalistului portughez, pe care o depusese pe 27 septembrie, informeaza cotidianul sportiv spaniol AS, conform agerpres.ro. Astfel, procesul s-a inchis.…