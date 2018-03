Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a dat o lovitura dura celor de la PNL. O intreaga organizatie a liberalilor a trecut in barca celor de la PMP. "Organizația PNL Nehoiu, in frunte cu președintele și consilierul orașenesc domnul Radu Bularca, a trecut la PMP. 17 din cei 20 de membri ai biroului executiv…

Incepand cu data de astazi, 30.03.2018, Organizația PNL Nehoiu in frunte cu președintele și consilierul orașenesc, domnul Radu Bularca, a trecut la PMP Buzau. 17 din cei 20 de membri ai biroului executiv orașenesc și 120 de membri de partid au decis sa dea curs invitației noastre de a unifica dreapta

- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a precizat miercuri ca fostul premier Petre Roman si fostul senator Corneliu Dobritoiu, fost ministru al Apararii, nu sunt membri ai PNL si ca nici nu crede ca acestia au fost inscrisi in partid."Atat domnul Petre Roman, cat si domnul fost senator Dobritoiu…

- PMP Cluj a transmis, miercuri, ca informatia potrivit careia fostul membru al filialei clujene Rares Rusu ar fi demisionat impreuna cu 150 de membri este „neadevarata”, precizand ca acesta a fost exclus din partid inca din anul 2017. „In ce-l priveste pe domnul Rares Rus (fost consilier judetean PDL…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat luni eventuale discutii in partid sau in coalitie despre remanieri guvernamentale, precizand ca acestea nu se fac la televizor sau prin cafenele. "Remanierile guvernamentale nu le fac unii colegi de-ai nostri la televizor sau prin cafenea. Nu…

- "Nu facem evaluarea Guvernului și a miniștrilor. Facem evaluarea programului de guvernare. Ramane ca in coaliție sa stabilim cand facem o prima discuție”, a raspuns Liviu Dragnea la intrebarile jurnaliștilor pe acest subiect.„Remanierile nu le fac unii colegi de-ai noștri la TV sau prin…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a admis, luni, sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de înfiintare a Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mures, cu predare exclusiv în limba

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat sambata la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa nu uite sa faca politica si sa comunice cu cetatenii, aratand ca a observat la multi dintre acestia "o deosebita…

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada."Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 8 martie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a)…

- Organizația PSD București a decis sa o susțina pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv, la Congresul din 10 martie. Pentru cele doua funcții de vicepreședinți, PSD București ii va susține pe Gabriela Firea și Robert Negoița, iar pentru funcția de secretar general pe Marian Neacșu.…

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu anunta ca organizatia de femei a PSD pe care o conduce propune „Forumul Romaniei”. „Initiativa vine ca o continuare a Programului de Guvernare si doreste sa ...

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- Presedintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat la finalul Conferintei extraordinare a organizatiei judetene, care a avut loc sambata, ca cei 140 de delegati care vor participa la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie isi vor exprima sustinerea fata de Guvern, programul de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat Congresul Extraordinar al PSD, ocazie cu care va cere un vot de incredere din partea colegilor de partid.Citește și: Europarlamentar socialist, atac DEVASTATOR la Viorica Dancila: Ma mir ca vorbește! Credeam ca e muta! Organizația PSD Constanța,…

- Organizatia judeteana a PSD Brasov, a adoptat, in unanimitate, intr-o conferinta extraordinara a filialei, o rezolutie de acordare a unui mandat de incredere si sustinere a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul formatiunii de saptamana viitoare, se arata intr-un comunicat transmis vineri…

- „Nu ma ocup cu revolutia in partid. Daca colegele mele de la organizatia de femei - pentru ca doamnele sunt de obicei recomandate de organizatia de femei si intra pe norma interna de partid in Biroul Permanent National - daca ma vor recomanda, le voi multumi si voi candida pentru un post de vicepresedinte…

- EFOR-"Buna guvernare este subminata prin clientelism politic si propaganda" Foto: Arhiva. În fiecare judet exista patru sau cinci firme care câstiga în jur de 60-70% din banii alocati prin Programul de Dezvoltare Locala, iar acest lucru arata ca ele sunt conectate politic,…

- Sunt mult-invocate de guvernanți, prioritați ale programului de guvernare, dar si teren de lupta politica. Noul premier acuza fosta guvernare și autoritațile locale ca pericliteaza finanțarea europeana pentru trei spitale regionale.

- Scandalurile se tin lant de organizatia judeteana a PSD Iasi. Dupa ce procurorii au deschis dosar penal pentru efectuarea de lucrari de constructie la sediu fara autorizatie, ieri a iesit la iveala faptul ca organizatia a fost amendata drastic de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit…

- Lucrarile de renovare de la sediul PSD Iasi au intrat oficial in sfera penala. Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a deschis un dosar penal in acest caz, si are doua sesizari la baza: una depusa de Politia Locala din 6 februarie, iar cealalta de DNA, din 12 februarie, care, la randul ei, fusese sesizata…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca decizia Biroului Permanent Judetean (BPJ) al PSD Iasi de excludere a sa din partid nu are valoare juridica si nu poate fi constatata de nicio alta institutie ca fiind valida. "Decizia Biroului Judetean este o decizie temporara.…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, informeaza...

- Soc in Partidul National Liberal (PNL). Un lider al partidului a incetat din viata. Organizatia din care a facut parte a facut anuntul. Este vorba despre Ion Craciunescu, fost lider al PNL Gorj, conform igj.ro. Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier…

- Potrivit surselor din partid, la mijlocul lunii decembrie, fostul premier a venit in partid cu o idee neasteptata: sa se renunte la programul de guvernare. Mai exact, Tudose cererea schimbari majore in privinta legii salarizarii, a „revolutiei fiscale", dar si schimbarea planurilor, inca nepuse in practica,…

- Masura dura luata de organizatia judeteana PSD impotriva primarului din Iasi. Mihai Chirica a fost exclus din partid. Comisia de etica a decis cu patru voturi pentru si doua abtineri eliminarea lui Mihai Chirica din randurile PSD. Aceeasi soarta au avut-o si viceprimarul Iasilor,…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de un grup de parlamentari USR, a fost adoptata tacit luni de Camera Deputatilor, anunta Agerpres.

- Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul prevederii exprese a obligativitatii publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente,…

- Doua loje masonice, create special pentru membri ai Parlamentului Britanic și jurnaliști politici, iși mențin activitatea secreta la Palatul Westminster, reședința camerelor parlamentare, potrivit unei anchete realizate de Guardian. O a treia loja continua sa opereze in Londra, iar membri acesteia sunt…

- Președintele Parlamentului catalogheaza declarațiile PLDM-ului, cu privire la alegerea lui Valeriu Ghilețchi in funcția de vicepreședinte al Legislativului, ca fiind o rafuiala cu foștii colegi de partid.

- "Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei…

- Ministerul Muncii amana strategia promovarii unei legislatii pentru tineri, care ar fi trebuit sa asigure trecerea lor mai usoara din sistemul educațional pe piața forței de munca, potrivit potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.

- In ciuda nou afișatului atașament fața de istoria Bratienilor și a incercarilor noului președinte PNL Dambovița sa minimalizeze faptul ca Post-ul Social democrații, la faza in care ii amintesc lui Marius Caravețeanu ca au fost colegi de partid apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel...

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…

- Oferta de ultima ora a presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu. Desi ne aflam in anul Centenarului, Tariceanu ii cheama pe cei de la UDMR in coalitia de guvernare. Anuntul a fost facut in conditiile in care liderii Uniunii au anuntat deja ca nu isi doresc aceasta mutare. „Consider ca ar fi…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Curtea de Apel Craiova i-a dat recent dreptate viceprimarului Gheorghe Benga in litigiul cu Primaria și Consiliul Local Samarinești dar și cu PSD Gorj, partid care la cererea primarului Marian Ardeiu i-a retras sprijinul politic respectivului, edilul indepartandu-l apoi din funcție. Benga revine…

- Retinerea lui Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si liderul organizatiei PSD, acuzat de procurorii DNA intr-un dosar de trafic de influenta, a starnit un potop de reactii de sustinere din partea membrilor cu functii din judet.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis Legislativului o cerere de reexaminare a Legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in ultima zi a sesiunii parlamentare din 22 decembrie, anunța Administrația Prezidențiala.

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- Pe termen lung, scindarea stangii este un proces care nu mai poate fi oprit, considera senatorul PNL Alina Gorghiu, in contextul disputelor din PSD, ea afirmand ca, atat timp cat acest partid va fi la guvernare, pentru Romania nu va fi bine. "In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine…

- Organizatia municipala PSD Iasi isi exprima public, printr-un comunicat de presa, sustinerea fata de executivul condus de Mihai Tudose si "considera ca o eventuala inlocuire a Primului Ministru constituie un risc urias pentru succesul Programului de Guvernare si, mai ales, pentru stabilitatea socio-politica…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Unsprezece membri ai grupului criminal italian 'Ndrangheta au fost arestati marti dimineata in landurile Baden-Wurttemberg, Bavaria, Hessen și Renania de Nord-Westfalia. Este vorba de o actiune concertata si in forta a fortelor politienesti germane. Barbatii au varste cuprinse intre 36 și 61 de ani…