Stiri pe aceeasi tema

- S-a cuplat Bianca Dragusanu cu seful lui Alex Bodi? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele fanilor blondinei. Nu stim inca acest lucru, insa daca lucrurile se confirma, blondina ii va da o lovitura puternica fostului iubit.

- Frumoasa Mavi, din serialul „Dragoste si ura”, difuzat de Kanal D, nunta atipica in Amsterdam! Iata ce tinuta extravaganta a ales celebra Burcu Kiratli, in cea mai importanta zi din viata sa! Actrita a fost ceruta in casatorie de unul dintre cei mai chipesi si talentati cantareti din Turcia! Cantaretul…

- Frumoasa Mavi, din serialul „Dragoste si ura”, difuzat de Kanal D, nunta atipica in Amsterdam! Iata ce tinuta extravaganta a ales celebra Burcu Kiratli, in cea mai importanta zi din viata sa! Actrita a fost ceruta in casatorie de unul dintre cei mai chipesi si talentati cantareti din Turcia! Cantaretul…

- Nicolae Mitea s-a facut baiat de casadupa ce s-a casatorit si a devenit tatal unei fetite. Fostul fotbalist isi vede linistit de afaceri, care par sa ii mearga ca unse. Mai exact, Nicolae Mitea este, la ora actuala, un adevarat magnat al afacerilor imobiliare. "A construit un bloc deja,…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a afirmat ca ar fi o greseala ca Executivul sa emita o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala, la fel cum a fost si în perioada Guvernului tehnocrat.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, anunța marți, pe Facebook, ca Pro Romania reușise amendamentul prin care punctul de pensie va avea valoarea de 1875 lei, incepand din data de 1 ianuarie 2019.Acest amendament a fost discutat și in Comisia de munca, iar coaliția PSD-ALDE l-a respins. Pe…

- Modificarile Codului rutier din Italia au afectat mii de romani care dețin autoturisme inmatriculate in Romania. Noile reguli rutiere interzic persoanelor care au rezidența in Italia sa circule mai mult de 60 de zile cu un vehicul inmatriculat in strainatate, presa italiana relatand cazuri in care…

- Desi viata parea ca intra pe un fagas normal pentru Jennifer Garner, noi detalii referitoare la barbatul cu care incearca sa-si refaca viata, au iesit la iveala. John Miller inca este legat de fosta sotie.