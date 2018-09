Stiri pe aceeasi tema

- USR a trimis o scrisoare Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, în care îi solicita acestuia sa sesizeze CCR în legatura cu Ordonanța de Urgența emisa, marți, de Cabinetul Dancila prin care s-a stabilit organizarea pe 6 și 7 octombrie a

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat marti ca va face o comparatie intre legislatia din Romania si cea din alte tari in materia drepturilor omului, dupa care va face un raport cu eventuale modificari care se impun, iar aceste propuneri le va inainta Parlamentului si Guvernului, scrie Agerpres.…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat marti ca va face o comparatie intre legislatia din Romania si cea din alte tari in materia drepturilor omului, dupa care va face un raport cu eventuale modificari care se impun, iar aceste propuneri le va inainta Parlamentului si Guvernului. "Ne sesizam…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, la finalul audierilor din Comisia parlamentara pentru drepturile omului in legatura cu violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, ca toata lumea trebuie sa inteleaga si sa admita ca sunt rigori impuse de ancheta Parchetului si ca…

- Se intenționeaza ca ordonantele de urgenta ale Guvernului sa fie supuse controlului de constitutionalitate inainte de intrarea in vigoare. 'Chiar la inceputul acestei sesiuni parlamentare am dezbatut si am aprobat si vom initia, probabil saptamana viitoare, o modificare a legii CCR, prin care urmarim…

- Guvernul nu poate aproba proiectul de lege pentru rectificarea bugetara fara un aviz de la CSAT, fie el pozitiv sau negativ, atrage atentia fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean. El il contrazice astfel pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care a spus…

- Presedintele a trimis miercuri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica si pentru completarea alin. (3)…

- Presedintele a trimis miercuri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica si pentru completarea alin. (3)…