- Sapte deputati laburisti si-au anuntat luni demisia din principala formatiune de opozitie britanica, denuntand modul in care este gestionata retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana si atitudinea antisemita a liderului Partidului Laburist Jeremy Corbyn, transmit AFP, Reuters si BBC. …

- Șapte parlamentari și-au dat demisia din Partidul Laburist din cauza modului în care liderul partidului, Jeremy Corbyn, a abordat Brexitul. De asemenea, aceștia acuza formațiunea de antisemitism și de bullying, relateaza Reuters.Plecarea celor șapte subliniaza frustrarea crescânda fața…

- Liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Jeremy Corbyn, a indicat joi ca partidul sau va sustine acordul de iesire a tarii din Uniunea Europeana, negociat de catre guvernul britanic cu UE, daca Londra se angajeaza sa mentina relatii stranse cu blocul comunitar dupa Brexit, relateaza AFP.…

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…

- Banci, asiguratori si companii financiare intentioneaza sa transfere active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari din Marea Britanie catre restul Europei, pe masura ce incertitudinile legate de Brexit capata amploare, arata un studiu realizat de EY, citat de Bloomberg.

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in negocieri'',…

