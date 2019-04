Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare data publicitații joi seara, Consiliul UE iși reafirma sprijinul pentru Jean-Francois Bohnert (foto), contracandidatul Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Consiliul a transmis ca iși exprima regretul ca echipa de negociere nu a progresat in discuțiile avute…

- Fosta șefa a DNA și actual candidat la șefia Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, nu a primit vești bune de la Bruxelles. Cu toate ca a fost unicul candidat al Parchetului European, Consiliul Uniunii Europene nu a cedat. Va urma o noua runda de negocieri.

- Mircea Badea a reacționat dupa aflarea votului in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi. ”Buahahahaha! Super! Sunt fan! Asa da. Va fi bairam!”, a scris Mircea Badea pe contul sau de Facebook. Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut miercuri…

- ”Va mulțumim doamna Kovesi, și mie imi pare rau ca trebuie sa va plangeți de presiuni. Nu va povestesc ce presiuni sufera procurorii in Spania in cazul Cataloniei, din partea PPE-ului. Procurorii sufera presiuni și trebuie, in același timp, sa ramana independenți. Vad in CV-ul dvs. ca, nu cu mult…

- Laura Codruta Kovesi, candidat la functia de procuror șef al Parchetul European, a declarat, in Comisia LIBE, ca este constienta de informatiile negative despre ea, insa nu are nimic de ascuns.Citeste si Independența procurorilor francezi, pusa sub semnul intrebarii/ Raspunsul candidatului…

- Fosta șefa a DNA Laura Codruța Kovesi pica la primul filtru pentru funcția de procuror sef al Parchetului European. Reprezentantul Franței a obținut 50 de puncte, iar pe locul doi ar fi la...

- Laura Codruța Kovesi vrea sa ajunga procuror-șef al Parchetului European și este prima favorita pentru aceasta funcție. In acest context, s-a aflat ca nu mai puțin de 18 dosare exista la Secția de investigare a magistraților pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.