Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al Partidului Laburist nu a exclus marti, la Congresul principalului partid britanic din opozitie la Liverpool, in nord-estul Angliei, sa puna problema ”mentinerii” Regatului Unit in Uniunea Euroapeana (UE) in cazul unui nou referendum, relateaza AFP, preluata de news.ro”Nimeni…

- Sustinatorii unui al doilea referendum cu privire la Brexit incep sa intre in criza de timp cu sase luni inainte de iesirea Marii Britanii din UE, iar sperantele mentinerii legaturii cu continentul le scad zi de zi, scrie AFP conform News.ro . Ultimul sustinator, primarul laburist al Londrei Sadiq Khan,…

- Bogdan Chirieac susține ca exista o diferența majora intre ministrul Carmen Dan și președintele Klaus Iohannis, avand in vedere cum au tratat cei doi protestele violente din Piața Victoriei. Cat despre premierul Romaniei, Viorica Dancila, analistul politic nu mai are nicio așteptare. ''Domnul…

- Eventualul acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana trebuie sa fie flexibil si deschis viitoarelor ajustari, a afirmat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizand ca, daca va vrea beneficii in relatia cu Bruxellesul, Guvernul de la Londra va trebui sa mentina normele comunitare.

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters. Documentul, care are 98 de pagini, indica…

- Doi vicepreședinți ai Partidului Conservator din Marea Britanie, condus de prim-ministrul Theresa May, au demisionat marți din cauza propunerilor pentru Brexit facute de premier, a declarat un oficial guvernamental, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Oficialul guvernamental care a facut…