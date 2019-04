Lovitură pentru firmele din România. Vor fi obligate să facă asta Toti agentii economici, cu exceptia intreprinderilor mici si mijlocii, vor fi obligati sa realizeze, o data la patru ani, un audit energetic pe intreg conturul de consum energetic, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta, initiat de Ministerul Energiei si citat de Agerpres. In prezent, companiile sunt obligate sa realizeze un astfel de audit pentru pe un contur de consum energetic care sa reprezinte cel putin 50% din consumul energetic total. „Anual, 3% din suprafata totala a cladirilor incalzite si/sau racite pentru asigurarea climatului interior, detinute si ocupate de administratia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

