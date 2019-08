Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FCSB, antrenata temporar de secundul lui Bogdan Andone, Vergil Andronache, a fost invinsa, luni, la Giurgiu, cu scorul de 1-2 (1-1), de Astra, in ultimul meci al etapei a IV-a a Ligii I. Scorul a fost deschis in minutul 20 de Astra, la o eroare a lui Balasa care a pierdut o minge simpla in…

- Dan Alexa il amenința pe Becali, creditorul Astrei, inaintea meciului direct. Patronul de la FCSB ii da bani Astrei și primește la schimb o amenda de la Federație și un avertisment razboinic din partea noului antrenor de la Giurgiu. Confruntarea dintre Astra și FCSB va avea loc luni, 5 august, de la…

- Constantin Budescu (30 de ani) nu va mai pleca de la Al Shabab. Mijlocasul a plecat din Romania joi, in Germania, acolo unde echipa sa desfasoara un cantonament. Anuntul a fost facut chiar de mijlocas. ”Sunt foarte bine. Acum plec in cantonament in Germania”, a declarat Budescu pentru Telekom Sport,…

- Dorit de FCSB, Constantin Budescu, 30 de ani, va continua in Arabia Saudita, la Al Shabab. Deși presa araba nota ca Budescu va pleca de la Al Shabab, mijlocașul a scapat de problemele medicale și va merge in Germania, acolo unde echipa se afla in pregatire. „Sunt foarte bine. Acum plec in cantonament…

- Constantin Budescu (30 de ani) este aproape sa iși prelungeasca contractul cu Al Shabab. Deși era dorit de Gigi Becali la FCSB, mijlocașul ofensiv pare ca a decis sa iși continue cariera in Arabia Saudita, potrivit Mediafax.Fotbalistul care a impresionat in trecut la Astra si FCSB a fost dorit…

- Fotbalistul care a impresionat in trecut la Astra si FCSB a fost dorit de finantatorul vicecampioanei Romaniei si a declarat public ca-l asteapta la echipa. La scurt timp de la anuntul facut de Becali, Budescu a luat decizia de a continua la Al-Shabab, conform Digi Sport. Budescu mai are contract in…

- Constantin Budescu (30 de ani) isi va rezilia contractul cu Al-Shabab, dupa cum anunta presa din Golf, citata de gsp.ro. Fostul mijlocas de la Astra si FCSB ar urma sa semneze cu o alta echipa din zona araba, anunța MEDIAFAX.Ramas fara antrenorul Marius Sumudica, plecat in Turcia, la Gazișehir…

- Cum șansele ca FCSB sa mai ia titlul sunt destul de mici, atunci mai mult ca sigur, din vara, roș-albaștrii vor avea un alt antrenor. In acest moment, FCSB se afla la doua puncte de CFR, dar ardelenii au un meci mai puțin disputat. "Eu il contrazic pe Teja. Cum sa iei tu titlu cand nu bați…