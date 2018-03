Stiri pe aceeasi tema

- Panica in familia "carcotasului" Serban Huidu. Autoritatile au facut deja anuntul oficial. Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal ... The post Lovitura pentru familia lui Serban Huidu appeared first on Renasterea banateana .

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru mai multe infractiuni. Matei Vintila este urmarit penal pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in…

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual, fals in declarații…

- Familia unui fost senator de Iasi a ajuns intr-o situatie absolut incredibila • In doar doi ani de zile, fostul parlamentar a trecut de la extaz la agonie • Dupa ce toate firmele sale au fost bagate in faliment, iar anul trecut a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, fostul senator impreuna cu…

- Tragedie in familia fostului ministru al Culturii. Daniel Barbu, senator PNL, și-a pierdut soția in cursul zilei de luni. Nu se cunosc amanunte despre decesul soției lui Daniel Barbu, Violeta Barbu.

- Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii privind nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, ca urmare a unei reclamatii facute de 6 dintre cei 7 membri. Acestia au reclamat ca presedintele institutiei i-a exclus din procedura de avizare.

- Fostul eurodeputat Adrian Severin a fost eliberat conditionat. Decizia este definitiva si a fost luata de Tribunalul Bucuresti, miercuri, 28 februarie. Fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru coruptie, ceruse magistratilor de la Judecatoria Sectorului 5 sa fie…

- Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena 3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului.Decizia prin care Mircea Badea si postul Antena 3 au fost obligati…

- Gafa monumentala a mascatilor. Au spart din greseala casa unui profesor de istorie, incercand sa gaseasca o femeie de etnie roma care a avut buletinul la aceeasi adresa in urma cu 15 ani. Familia profesorului a trecut prin clipe de cosmar. Oamenii au fost batuti si pusi la podea de oamenii legii. …

- Ludovic Orban a jurat cu mana pe biblie in fața completului de cinci judecatori de la ICCJ ca el nu a obținut vreodata bani legați de campanii peste limitele permise de legea electorala și ca nici in cazul acesta nu a comis o fapta prevazuta de legea penala. „Se aude cu claritate momentul in care eu…

- Lovitura dura pentru Ionel Arsene! Baronul PSD se pare ca nu are liniște nici in arest, acesta fiind vizat intr-un nou dosar la Direcția Naționala Anticorupție (DNA).Arestat preventiv pentru 30 de zile pe 30 ianuarie, președintele organizației nemțene a Partidului Social Democrat a devenit…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Direcția Naționala Anticorupție Ploiești a ținut o conferința de presa in care a vorbit despre dezvaluirile facute, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma, care a facut publice inregistrari in care apar seful DNA Ploiesti, Lucian Onea si fostul procuror, Mircea Negulescu.

- Calin Geambașu continua scandalul cu familia lui. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena 3, unde a vorbit despre relația pe care o are cu mama și tatal lui. Intr-un timp foarte scurt, acesta a slabit enorm, semn ca problemele din ultima vreme l-au daramat. Calin Geambasu a vorbit…

- Anamaria Gudu, noua vedeta Antena 1. Telespectatorii o pot urmari pe Anamaria la pupitrul de știri sambata și duminica, in jurnalul orei 13:00, respectiv 16:00. Noul pas in cariera al jurnalistei este o provocare pe care a intampinat-o cu mult entuziasm și incredere, fiind in același timp și extrem…

- Cazul celor patru pușcariași-pacienți care aduc acuzații extrem de grave unor gardieni despre spun ca i-ar fi batut pe durata mai multor ani, a intrat și in atenția Avocatului Poporului. Instituția a anunțat ca s-a autosesizat și ca va face, conform competențelor, propria ancheta care va viza chiar…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- "Va pot spune ca a venit un prieten la mine din partea unui alt functionar al statului roman, am inteles ca Pahontu il cheama, sa-mi transmita, cred ca la doua saptamani dupa ce am fost numit viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale, ca e foarte bine sa colaborez pentru ca o sa am protectie,…

- „Mi-am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru ca RADET este in insolventa", a declarat Razvan Nitu, potrivit Mediafax. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 6 a dechis…

- O femeie care a agresat doi politisti a fost retinuta pentru ultraj O femeie care a agresat doi politisti într-un complex comercial din sectorul 2 al Capitalei a fost retinuta pentru ultraj. Potrivit Politiei, aseara, în jurul orei 20:00, un angajat al unui magazin din complex…

- Femeia injunghiata intr-o gradinița a murit la spital. Atacul a avut loc in sediul gradiniței particulare din sectorul 2, pe strada Agricultori nr. 54 A, din București, in zona Vatra Luminoasa, chiar in biroul ei. Din primele cercetari, a reieșit faptul ca unitatea educaționala nu avea autorizație de…

- Un barbat de 43 de ani susține ca e harțuit și urmarit la fiecare pas de fosta lui soție. Deși, spune el, i-ar fi oferit tot ce și-ar dori orice om: vila de 100.000 de euro, mașini scumpe și doi copii, femeia nu ar fi fost mulțumita.

- Difuzarea in bucla a imaginilor cu crima de la metrou la mai multe televiziuni a fost sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa discutii aprinse intre membrii forului audiovizual, scrie NEWS.RO. Citeste si: Rasturnare de situatie…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Parchetul General face cercetari in dosarele consilierului lui Carmen Dan, anunta surse citate de Realitatea TV. Mai exact, procurorii vor verifica ce au facut colegii lor de la parchetele mai mici. Conform surselor Realitatea TV, in dosarele lui Valentin Riciu nu s-a facut mai nimic.Valentin…

- Ajutorul de sef de post din localitatea Gorban este acuzat ca ar fi pipait o adolescenta care lucra in casa sa. Barbatul neaga acuzatiile, insa Parchetul a demarat o investigatie si l-a pus pe individ sub urmarire penala. Fata si alti martori au fost audiati, iar cercetarea continua. "La data de 11.01.2018,…

- Un jandarm este urmarit penal pentru fapte de coruptie, procurorii DNA stabilind ca acesta a pretins si primit o suma mare de bani, in schimbul promisiunii ca va angaja o persoana in Jandarmerie.

- Dosarul Lucan | Alexandru Arsinel, audiat la DIICOT Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. În 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la…

- Fosta soție a polițistului pedofil a facut primele declarații despre gestul oripilant al celui cu care și-a imparțit viața. Femeia a marturisit ca toata „familia este șocata”, precizand ca agentul acuzat de abuzul asupra celor doi minori are un copil de 22 de ani, și nu doi, așa cum s-a vehiculat. “Sunt…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, va fi eliberat conditionat, a decis Tribunalul Ilfov. Decizia este definitiva, informeaza news.ro.Vezi și: Ambasada Olandei reacționeaza, dupa controvesata cina a ambasadorului cu persoane…

- Emisiunea “Aici eu sunt vedeta” de la Antena 1 nu va mai fi prezentata de Dan Bittman, iar locul sau va fi ocupat de o vedeta cu vechime in trustul Intact. “Aici eu sunt vedeta” este o emisiune de umor care aduce in prim plan secretele, fobiile, stangaciile și tabieturile vedetelor, in cel mai plauzibil…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”. Surse guvernamentale au precizat pentru STIRIPESURSE.RO ca dosarul…

- Avocata a spus, la Antena 3, pentru emisiunea ”Sinteza Zilei” ca in timpul audierilor Magdalena Șerban ”vorbea incontinuu incoerent, adica facea referire la anumite inscrisuri sau acte medicale cu privire la internari pe care le-a suportat in Spania, ca fratele i-ar fi tutore și el raspunde de actele…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti sustin ca unele dintre modificarile aduse Codurilor penale vor avea consecinte grave asupra anchetelor, precizand ca va fi imposibila folosirea inregistrarilor camerelor de supraveghere in dosarele in care sunt investigate fapte grave, precum…

- Carmen Dan critica 112, dupa crima de la metrou. Scandal la 112, dupa crima de la metrou. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a recunoscut ca a existat o sincopa la 112, dupa ce tatal supraviețuitoarei de la metrou a facut acuzații grave la adresa operatorului de la serviciul național de…

- Criminala de la metrou, internata cu forța la Psihiatrie in Spania. Dupa crima și tentativa de crima din subteranul bucureștean, anchetatorii incearca sa afle acum care sunt motivele reale care au condus-o pe Magdalena Șerban (36 de ani) sa comita crima din stația de metrou Dristor 1. Ba chiar a avut…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 13 decembrie 2017, fata de inculpatul NITA ILIE, senator, pentru savarsirea…

- Magistratii de la Inalta Curte dau o noua lovitura Directiei Nationale Anticoruptie! Dupa ce procurorii anuntau cu surle si trambite in urma cu ceva vreme trimiterea in judecata a lui Constantin Adascalitei, la acea vreme deputat in Parlamentul Romaniei din partea PSD, dar si a fiului acestuia, pentru…