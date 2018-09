Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a ajuns vineri la Palatul Parlamentului și a spus ca miza nu este ramanerea sau plecarea lui Liviu Dragnea din funcție, ci Romania și programul de guvernare. Marian Oprișan a spus ca nu „moare de dragul” lui Liviu Dragnea, insa a lansat un atac la adresa disidenților…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Romania TV, in cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu, asupra scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD. Bogdan Chirieac a remarcat, in acest context, lipsa de reactie a Vioricai Dancila cea care este propusa…

- Sorana Cirstea, locul 51 WTA, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 6-2, 7-5, de rusoaica Maria Sarapova, locul 22 WTA, in turul al doilea al US Open.Citește și: Procurorii din București, lovitura grea pentru Liviu Dragnea: i-au stricat ploile liderului PSD Sarapova s-a impus dupa un…

- ALDE merge pe lista separata de PSD la europarlamentare iar Tariceanu va fi candidatul la prezidențiale. Anunț șoc a venit din partea vicepreședintelui ALDE Ioan Tintean, care conduce si filiala judeteana Bistrita-Nasaud, și care a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca decizia a fost luata…

- Luca Malaiescu, primarul orasului Otelu-Rosu, din Caras-Severin, a anuntat intr-o emisiune, la Radio Resita, ca se gandeste sa renunte la functia de vicepresedinte PSD, pe care o detine la nivel judetean.

- Liviu Dragnea a declarat, marți, ca a urmarit protestele din Piața Victoriei, din 10 august, de la Neptun. Liderul PSD spune ca evenimentele au fost „o tentativa de lovitura de stat, pentru a duce planul lui Klaus Iohannis”. „Pe 10 august eram la Neptun. Nu eram pe tunul cu apa. M-am uitat la proteste…

- Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, a afirmat, vineri, ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) ar putea fi infiintat in doua saptamani dupa ce va fi facuta publica motivarea deciziei Curtii Constitutionale in cazul FSDI."Urmeaza sa ne clarifice…

- "Noi in ALDE nu am discutat de suspendarea presedintelui, decat acesta legat de refuzul de a semna decretul de revocare a doamnei Kovesi din fruntea DNA. Alte subiecte legate de suspendare nu au fost discutate, raman insa subiectele legate de respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, raman…