- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca ministrul Educației, Valentin Popa, trebuia sa-și asume consecințele „consecintele masurilor sale nechibzuite si total neadecvate din punct de vedere profesional, prin care a provocat confuzie pentru zeci de mii de elevi, cadre didactice si parinti”. Kelemen…

- Pe ordinea de zi a sedintei de guvern de azi apar doua proiecte de ordonanta de urgenta: unul in domeniul protectiei mediului, iar altul in domeniul culturii. Asadar, nu apare niciun act normativ care vizeaza domeniul Justitiei. Totusi, ordinea de zi poate fi suplimentata pe ultima suta de metri.

- Un subiect precum amnistia si gratierea nu poate fi discutat rational in prezent in societatea romaneasca, declara la RFI presedintele UDMR, Kelemen Hunor, referindu-se la speculatiile din spatiul public potrivit carora Guvernul ar pregati o Ordonanta de Urgenta pe aceasta tema.

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi nu figureaza niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Insa ordinea de zi ar putea fi suplimentata pe ultima suta de metri. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze…

- Se va da Ordonanța de Urgența pentru Amnistie și Grațiere? Este dezbaterea care a incins mijlocul verii și nu fara substanța. Discuția exista in cadrul Coaliției și ea devine tot mai intensa pe masura ce devine tot mai clar ca opoziția președintelui Klaus Iohannis la legile justiției votate de Parlament…

- G4Media.ro anuntase ca o Ordonanta de Urgenta privind amministirea sau gratierea unor fapte de coruptie ar urma sa fie adoptata in sedinta de guvern de marti, dar liderul PSD „ar fi batut in retragere”, in conditiile in care ministrul Tudorel Toader nu ar fi vrut sa isi asume semnarea acestei OUG.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.