Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au admis cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum.Reamintim ca, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia Judiciara…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interzicere a intrarii in insolvența pentru compania Tel Drum. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au solicitat, joi, Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au cerut judecatorilor sa interzica procedura de intrare in insolventa a firmei Tel Drum, companiei judecata pentru fapte de corupție. Aceasta masura preventiva a fost solicitata pentru 60 de zile, la Tribunalul Bucuresti. Pe 17 ianuarie, ziua in care firma…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Avocata fostului europarlamentar Adrian Severin a declarat, luni, la instanța care a decis eliberarea sa condiționata, ca acesta a ținut in penitenciar cursuri de „analfabetizare” cu deținuții! In documentele depuse la instanța, Adrian Severin susține ca intrunește condițiile cerute de lege, respectiv…

- Regiunile Dobrogea, Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si sudul si estul Munteniei se vor afla de duminica dupa-amiaza pana luni seara sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si intensificari ale vantului. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta. Leul a ajuns astfel la cea mai slaba valoare din istorie. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la valoarea de 3,8182 lei, cu 4,96…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- In timp ce ministrul apararii, Mihai Fifor, și vicepremierul Paul Stanescu – prin intermediul organizației PSD Olt pe care o reprezinta – par sa se fi poziționat de partea majoritații liderilor locali care au cerut convocarea urgenta a CEx, ministrul turismului, Mircea Titus Dobre, și cel al transporturilor,…

- Mark Zuckerberg anunta chiar pe pagina sa de Facebook o modificare majora a algoritmului de postare și afișare a notificarilor pe rețeaua de socializare, care va afecta conturile de business și media. Creatorul Facebook scrie ca reteaua de socializare va pune accent pe conceptul de interactiune sociala,…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a reacționat fața de informația potrivit careia numele ei apare in mandatul colectiv de interceptare pus in aplicare in campania electorala din 2014. „Nici nu știam ca sunt pe aceasta lista. A fost legala aceasta interceptare? Daca da, vreau sa știu…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Celebra soprana cu o cariera internaționala este invitata speciala a Operei Romane Craiova pentru tradiționalul spectacol eveniment de Craciun. „Craciun la Opera”, programat pentru data de 21 decembrie 2017, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu”, se bucura de prezența unor oaspeți…

- O situație foarte periculoasa pentru banii statului s-a inregistrat in comisia de buget-finanțe, unde se dezbate Legea bugetului pentru 2018. PSD-ALDE a pierdut in fața opoziției la discuția despre finanțarea Unitaților Administrativ Teritoriale, dupa ce USR, PNL și PMP au susținut un amendament al…

- Compania Alstom a anunțat ca va executa lucrari in valoare de circa 40 de milioane de EUR pe subtronsonul Ilteu-Gurasada, in cadrul contractului de modernizare feroviara semnat recent de CFR SA și consorțiul Asocierea RailWorks, din care Alstom face parte. Termenul de finalizare este decembrie 2020,…

- Camelia Bogdan va activa din nou ca judecator prin decizia definitiva pronunțata, miercuri, de Inalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul judecatoarei impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Singura sancțiune care i-a fost aplicata de judecatorii supremi a fost mutarea…

- Printre protestatarii care au manifestat duminica in Piața Victoriei s-a aflat și celebrul luptator multiplu campion internațional Daniel Ghița, care a cerut o lege pentru raspunderea magistraților. Fostul campion K1 susține legea raspunderii magistraților și prin prisma faptului ca ca este victima…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, iar consecințele s-au facut simțite imediat pe piețele din Europa, pe fondul temerilor referitoare la siguranța alimentarii. Preturile gazelor naturale din Europa…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost transportat, duminica, de urgența, la Spitalul Universitar, acuzand o durere toracica. Surse medicale citate de Agerpres au precizat ca Arșinel se afla la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgența București. “Actorul a fost dus la Spitalul Universitar…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie și a adaugat ca aceasta nu este necesara. “Plenul CSM a exprimat un aviz negativ și cu privire la…

- Fostul candidat independent la Primaria Sectorului 6, Ștefan Florescu, nu se dezice de actele sale umanitare și de apropierea fața de tradițiile romanești, așa cum și-a obișnuit electoratul in campania pentru alegerile locale de anul trecut. Ieșit din peisajul politic, dar și din atenția publica dupa…

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat, in cursul noptii de vineri spre sambata, pozitii militare situate la periferia orasului Damasc, vizand o baza iraniana, anunta surse citate de presa araba si israeliana. Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest…

- Stenograma audierii secretarului general al SRI, generalul Dumitru Dumbrava, in cadrul comisiei parlamentare va fi desecretizata și prezentata public. Dupa ce deputatul PNL Cezar Preda a acuzat faptul ca președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a prezentat eronat…

- Magistrații Curții Supreme judeca miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la masura sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul “Tel Drum”. Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Valeriu Motoc DNA urmeaza a pune sechestru pe averea lui Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum. Nu ca ar fi vreo surpriza, pentru ca era de așteptat de multa vreme, inca de cand Victor Ponta se cerea audiat la DNA, fiind destul de clar ca urmarea sa faca o delațiune. Alții au primit vestea cu Stirea Dosarul…

- Magistratii Curții Supreme motiveaza ca au dispus achitarea fostului deputat Sebastian Ghita, acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani si a fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu, pentru ca probele si declaratiile nu sunt suficiente pentru o solutie de condamnare.…

- Primarul sectorului 5, Daniel Florea, este noul manager interimar al unei Școli din Capitala, dupa ce directoarea a ignorat toate masurile de reabilitare și modernizare a unitații, in ciuda fondurilor alocate de Primarie. Directoarea Școlii nr. 150 din sectorul 5, Nadia Barbieru, a fost demisa din funcție,…

- Procurorul general Augustin Lazar a infierat, miercuri, practicile abuzive ale unor procurori care “se hranesc cu iluzia statisticilor de profil, ignorand realitatea și modul in care sunt respectate drepturile și libertațile fundamentale”. In cadrul conferinței de lansare a proiectului “Protecția drepturilor…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Inspectia Judiciara (IJ) a anuntat, luni, ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. “Joi, 9 noiembrie 2017, Inspectia Judiciara a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii Raportul privind rezultatele…

- Magistrații Tribunalului Brașov au respins propunerea procurorilor DNA de arestare preventiva a lui Ninel Cercel, in cazul caruia au dispus masura controlului judiciar. DNA a formulat contestație la masura dispusa de magistrați, a declarat purtatoarea de cuvant a Tribunalului Brașov, judecatoarea Gabriela…

- Comisia Europeana a revizuit pozitiv estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica. Conform previziunilor economice de toamna publicate joi de…

- Membrii Guvernului se reunesc, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, pentru a discuta propunerile de modificare ale Codului Fiscal, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri a fost amanata de doua ori. Ministrul finantelor, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile…

- Incepand de miercuri dupa-amiaza, la nivelul intregii tari, se vor inregistra ploi slabe, dar temperaturile raman apropiate de normal si vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, a declarat meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Mihai Timu, citat de Mediafax. „Vom avea ploi de…

- Magistrații Curții de Apel București au decis sa retrimita Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dosarul lui Rami Ghaziri, supranumit “Regele Puilor”. Potrivit Antena 3, decizia judecatorilor vine la aproape un an de cand procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pe Rami Ghaziri, proprietarul…