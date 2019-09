LOVITURĂ pentru contrabandiștii de țigări din întreaga lume - Afacerile lor scad drastic Piata neagra a tigaretelor a scazut in iulie la 13,7% din totalul consumului, cu 1,2 puncte procentuale mai putin fata de mai si cu 3,6 puncte procentuale comparativ cu ianuarie 2019, iar un nivel al contrabandei de sub 14% nu s-a mai inregistrat de sase ani, arata un studiu Novel Research, citat de NEWS.ro. 'Regiunea nord-est ramane si in iulie cea mai afectata de comertul ilegal, cu toate ca s-a redus cu 1,2 p.p. pana la 29,5%. Piata neagra se mentine la niveluri ridicate si in sud-vest (22,3%) si vest (21,8%). Din punct de vedere al provenientei, „cheap whites” (tigarete no-name, produse… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

