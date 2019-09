Lovitură pentru Călin Popescu Tăriceanu. Organizaţia ALDE Braşov îl susţine pe Daniel Zamfir "Știm dificultațile prin care trece partidul, suntem conștienți de potențialul oamenilor care muncesc la Brașov și de rolul pe care trebuie sa il avem in plan politic. Dar in egala masura luptam sa atingem niște obiective. Sunt puține lucruri care ne unesc și la care ținem enorm. Lupta impotriva abuzurilor și a nedreptaților din aceasta țara e unul ditre ele și constituie un obiectiv major. Aceasta lupta e dusa de senatorul Zamfir și noi vrem sa-l sprijinim cu toate forțele. Nu vrem sa-l lasam singur. Lupta aceasta nu e numai a lui, ori numai a noastra. E lupta brașovenilor nedreptațiți și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

