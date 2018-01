Stiri pe aceeasi tema

- De cate ori are ocazia, Delia și soțul ei pleaca in vacanța. Asia este atracția favorita a artistei. De aceasta data, cantareața a fost nevoita sa-și intrerupa concediul pentru ca Razvan avea unele afaceri de rezolvat.

- Acceptarea de catre presedintele Iohannis a unui nou premier PSD-ALDE a detensionat situatia negativa din piata valutara dar si marcarile de profit au permis leului sa se aprecieze comparativ cu euro. Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa cresterea de marti la maximul istoric…

- Bitcoin s-a depreciat marti cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global, relateaza Bloomberg.

- HP recheama mai multe PC-uri dupa un numar redus de raportari cu privire la supraincalzirea bateriilor si un caz in care o baterie de laptop a ars in mana utilizatorului. Compania a comunicat rechemarea modelelor la nivel global marti. Este vorba despre dispozitive vandute intre decembrie 2015 si decembrie…

- Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor de la New York, la un declin de 18%, la 11.444 dolari pe unitate, cel mai redus nivel de la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui pret compozit calculat de Bloomberg.

- Miliardarul american Warren Buffett este convins ca povestea monedelor virtuale se va incheia in lacrimi, dar nu mizeaza niciun ban pe cresterea sau scaderea bitcoin sau a altor criptomonede, relateaza MarketWatch, citat de News.ro.

- Temerile investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei au generat, luni, o scadere a monedei virtuale Bitcoin, evoluția acesteia influentand negativ si alte criptomonede, cum ar fi ether si litecoin, transmite Bloomberg, citat de News.ro . Autoritatile de reglementare…

- Bitcoin a scazut luni, influentand negativ si alte monede virtuale, cum ar fi ether si litecoin, din cauza temerilor investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei, transmite Bloomberg.Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea…

- Volatilitatea lirei sterline se afla la cel mai redus nivel din ultimii trei ani, ceea ce arata ca pentru investitori acordul referitor la perioada de tranzitie dupa Brexit este ca si facut, relateaza Bloomberg, conform news.ro.In timp ce volatilitatea scazuta poate fi observata pentru toate…

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- Bitcoin versus Ripple reprezinta o tema de discutie actuala ce naste numeroase polemici printre fanii criptomonedelor. Cu o crestere de peste 1.000% in ultima luna, moneda digitala Ripple, dezvoltata de catre un start-up cu sediul in San Francisco, capata din ce in ce mai multa popularitate.…

- 2017 a fost, cu siguranta, anul criptomonedelor. De la Bitcoin la Ethereum, si la celelalte 100 de iteratii de monede virtuale care conteaza, valuta virtuala a cunoscut un boom mai mult decat semnificativ in anul care tocmai s-a incheiat.

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar…

- Moneda virtuala Bitcoin s-a devalorizat cu aproape 20% in decurs de o saptamana, inregistrand cel mai amplu declin din ultimii trei ani, dupa ce luni a atins un nivel record, relateaza Bloomberg. Vineri, bitcoin a scazut cu pana la 30%, evoluand in scadere pentru a patra zi consecutiv, dar ulterior…

- Incepand de marti, cand a depasit pragul psihologic de 20.000 de dolari, cea mai populara dintre monedele virtuale, bitcoin, se depreciaza. O evolutie care, prin comparatie, duce cu gandul la anul 2008, cand petrolul,...

- A scazut cu 10%, pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale. In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila accesarea. In total, se estimeaza…

- Moneda digitala bitcoin iși continua creșterea, atingand un nou nivel record de aproape 18.000 de dolari, relateaza News.ro, citand Reuters. Se inregistreaza o creștere de 9%, in ciuda numeroaselor avertismente legate de riscurile investițiilor intr-un asemenea instrument financiar deosebit de volativ…

- O companie japoneza a anuntat ca va plati o parte a salariilor angajatilor in moneda virtuala Bitcoin, informeaza romaniatv.net. Compania japoneza va incepe sa isi remunereze angajatii si in moneda virtuala Bitcoin incepand cu martie 2018. A

- Tranzactiile Futures pe cea mai populara criptomoneda din lume, lansate luni pe piata CBOE Global Markets Inc., au marit cotatia Bitcoin cu 26% in sesiunea de debut, declansand doua opriri temporare de tranzactionare menite sa calmeze piata, relateaza Bloomberg.com. Volumul initial a depasit asteptarile…

- Moneda virtuala Bitcoin a depașit un nou prag istoric, contractele futures depașind 18.000 de dolari, scrie Reuters . Reamintim, Bursa din Chicago a pus la dispoziție investitorilor contracte prin care investitorii pot paria pe Bitcoin. Prin intermediul acestora pot investi atat marile fonduri sau banci…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara nivelul de 16.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar câteva zile înainte de începerea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala în Statele…

- Unul dintre cele mai interesante lucruri care se intampla in acest an este panta ascendenta pe care se afla Bitcoin. Daca moneda virtuala valora aproximativ 768 de dolari in ianuarie 2017, acum pretul la care o unitate poate fi cumparata este de domeniul fantasticului.

- Șoc pentru cei care tranzacționeaza moneda virtuala bitcoin prin tehnologia de minare a monedei virtuale. Hackerii au reusit sa patrunda in serverele uneia dintre cele mai cunoscute companii care pune...

- Cripto-moneda Bitcoin și-a continuat joi aprecierea, atingand pentru prima data in istorie o valoare de peste 15.000 de dolari, in urma unei creșteri de peste 50% intr-o singura saptamana, informeaza AFP. În jurul orei 10:05 GMT, moneda virtuala înregistra o valoare record de…

- De la minereu de fier si pana la lapte praf, China cumpara tot ce se poate imagina astfel ca in urmatorii cinci ani cel mai mare exportator mondial va deveni cel mai mare importator mondial, sustin economistii de la banca chineza CICC, informeaza Bloomberg.

- Președintele Autoritații de reglementare a piețelor financiare din Franța (AMF) a denunțat luni bitcoin ca fiind "o iluzie periculoasa" și un instrument pentru infractori, pronunțandu-se ferm impotriva criptomonedei, care a depașit pragul de 11.000 de dolari, pentru prima data de la lansare, transmite…

- Bitcoin a crescut cu peste 1.000 de dolari intr-o singura zi, depasind miercuri nivelul de 11.000 de dolari, iar singura explicatie a analistilor este ca moneda virtuala se afla intr-o bula speculativa, relateaza NEWS.RO, citand MarketWatch.Citeste si: Lider de la Bruxelles, reactie de ULTIM…

- Pentru prima data, moneda virtuala a depasit pragul psihologic de 10.000 de dolari, dupa ce valoarea bitcoin a crescut de 10 ori in mai putin de un an, suscitand un interes din partea investitorilor, amplificand,...

- Moneda virtuala Bitcoin a urcat pana la un maxim istoric de peste 10.000 de dolari miercuri pe mai multe burse specializate majore, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro.In aceasta dimineața, pe populara platfoma de tranzacționare BitStamp, un bitcoin se tranzacționa pentru 10.

- Chiar și așa, moneda virtuala nu este mai mult decat o bula speculativa, spune, la RFI, Radu Ciofu, trader și analist de piața de capital. La fel de spectaculos și rapid cum crește, Bitcoin se poate prabuși, in condițiile in care trasatura de baza a unei monede, fie ea și virtuala, ar trebui sa fie…

- Bitcoin, moneda digitala a capatat o importanța tot mai mare in ultimii ani, astfel ca tot mai mulți romani au inceput sa faca tranzacții cu moneda virtuala, creata in 2009. Potrivit unei statistici prezentate de specialistii Bancii Naționale a Romaniei, Brașovul se afla printre primele…

- Bitcoin a atins un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in weekend a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, informeaza stiripesurse.ro, citand News.ro. Bitcoin a marcat, astfel, o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- Bitcoin a crescut cu 11% in prima parte a zilei de luni, ajungand la peste 6.500 de dolari, dupa o scadere dramatica, de aproape 15%, inregistrata in cursul weekendului, cand moneda virtuala valora 5.500 de dolari, potrivit CNBC. Moneda digitala se tranzactiona, la inceputul sedintei bursiere…

- Loteria Vizelor, in pericol de a fi anulata. Președintele SUA, Donald Trump, susține ca acest sistem ar fi una dintre cauzele pentru care obțin vize, foarte ușor, multe persoane certate cu legea. ...

- Printul Mohammed bin Salman si-a anuntat intentia de a construi un oras in intregime nou, denumit "NEOM", pe coasta de nord a tarii. Este cel mai recent dintr-o serie de proiecte menite sa revitalizeze regatul intr-o perioada de resurse in scadere, relateaza Bloomberg, citat de mediafax.ro. Potrivit…

- Un analist din cadrul uneia dintre cele mai puternice banci din domeniul schimburilor virtuale estimeaza ca moneda virtuala Bitcoin va continua trendul sau ascendent pana va ajunge la valoarea de 100.000 de dolari.