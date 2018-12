Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali i-a stabilit doua obiective concrete lui Mihai Teja. Patronul celor de la FCSB vrea titlul in Liga 1 și dorește ca formația lui sa aiba un joc coerent de posesie. Gica Hagi și Mihai Stoichița se numara printre persoanele care au girat pentru Teja. Foștii colaboratori de la FCSB au intarit…

- Finantatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca va transfera 4-5 jucatori pe care noul antrenor Mihai Teja ii doreste, printre acestia numarandu-se Antoni Ivanov (23 de ani, mijlocas) si Iulian Cristea (24 de ani, fundas) de la Gaz Metan Medias si…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a dezvaluit in exclusivitate in urma cu cateva zile, FCSB vrea sa-l transfere in aceasta iarna pe Ibrahima Tandia, fotbalistul de 25 de ani al celor de la Sepsi. Pentru a-l aduce pe Tandia, mijlocaș ofensiv nascut in Mali, Gigi Becali trebuie sa plateasca o suma minima. Atacantul…

- Ibrahima Tandia, fotbalistul al lui Sepsi, 25 de ani, a fost remarcat si el de catre Gigi Becali si ar putea ajunge sub comanda lui Dica, la FCSB, in pauza de iarna. Pentru FCSB se anunta un mercato extrem de spectaculos. Ultimul nume de care Gigi Becali a fost atras este cel al lui Ibrahima Tandia.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca a avut o oferta din strainatate, dar a refuzat-o pentru ca are ambitia de a castiga un titlu cu gruparea ros-albastra. „Voi credeti ca nu am si eu oferte? Si ca sunt chiar asa slab cum spun unii? Uite…

- Gigi Becali a dat cateva exemple de tehnicieni care ii plac, in direct la TV. Pe lista finantatorului FCSB sunt Mihai Teja, Devis Mangia și Eugen Neagoe. Gigi Becali pregateste un TRANSFER-BOMBA. Un fundas central din Turcia este anuntat la FCSB "Cum joaca Gaz Metan? Ca joaca precum…

- Gigi Becali și-a desființat jucatorii și antrenorul dupa eșecul categoric cu Sepsi, scor 2-4. Patronul FCSB a anunțat ca va face noi transferuri și ca Mihai Stoica și Nicolae Dica nu vor mai avea niciun cuvant de spus. "Nu ma mai enervez la fotbal. Vine perioada de transferuri și cumparam jucatori.…

- FCSB a pierdut meciul din deplasare, cu Sepsi, 2-4. Formația bucureșteana a facut un meci slab și s-a vazut condusa inca din minutul 32, dupa ce Balașa și-a marcat un autogot, in incercarea de a respinge șutul lui Vașvari.Covasnenii iși mareau diferența in minutele 36 și 53, dupa reușitele…