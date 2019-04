Stiri pe aceeasi tema

- ■ cele doua echipe ale CSM Ceahlaul mai au de disputat doua jocuri ■ dupa Paste, juniorii vor primi la Piatra Neamt echipele clubului Dinamo ■ „Proiectul acestui club este sa ne bazam pe copiii descoperiti si crescuti aici la Piatra Neamt“ a declarat antrenorul Valentin Avadanei ■Cele doua echipe de…

- Massimiliano Allegri (51 de ani), antrenorul lui Juventus, a vorbit pentru prima oara despre posibila plecare a lui Cristiano Ronaldo de la campioana Italiei, potrivit mediafax.Tehnicianul spune ca nu ia in calcul o despartire de portughezul care a sosit la echipa sa la inceputul acestui sezon.…

- Deputatii britanici au respins vineri pentru a treia oara acordul divortului cu UE, cu 344 la 286 de voturi. Pe 12 martie, proiectul de Acord Brexit, care includea noi clauze negociate cu Bruxellesul, a fost respins cu un raport de voturi 391/242. In ianuarie, Camera Comunelor a respins proiectul…

- Proiectul de OUG prin care Ministerul Finanțelor preia unele dintre atribuțiile ANAF a fost pus, marți, in dezbatere publica. Printre atribuțiile preluate se numara și cea referitoare la activitatea de soluționare a contestațiilor formulate impotriva titlurilor de creanța, potrivit mediafax Proiectul…

- Proiectul de reconversie a terenului fostei fabrici Flacara este prima cladire din Romania care a primit o dubla nominalizare la Premiile BREEAM, pentru Europa Centrala și de Est regionala și pentru utilizarea comerciala.

- Gigi Becali a amenajat clinica in cladirea in care se aflau birourile Arcom. "Eu am facut o clinica, bine, tot spital este, se ocupa de bolnavii de cancer. Unitatea este unde avea FCSB birourile, la Arcom. Toata cladirea este acum spital. Acolo totul este pe gratis, nu se plateste. Bine, nu…

- Conditiile meteo dificile din Bucuresti au cauzat, printre altele, caderea a zeci de copaci pe strazi dar si inghetarea cablurilor de contact pentru tramvaie. Cateva dintre zonele unde este intrerupta circulatia sunt: Soseaua Giurgiului /Luica (tramvaiele 7, 11 si 25), Sf. Gheorghe (tramvaiele 16 si…