Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 12 septembrie 2019. Astazi, nativii acestei zodii vor avea o zi amuzanta cu intrigi, comploturi si lovituri de teatru, surprize si ambuscade. Radu Ștefanescu spune exact care este aceasta zodie și ofera toate recomandarile aduse de astre. BERBEC Astazi te afli într-un nou…

- George Tucudean se retrage temporar din activitatea sportiva. Golgheterul CFR-ului a luat aceasta decizie ca urmare a celor doua interventii pe inima la care a fost supus in ultimele luni.Lovitura pentru campioana. Golgheterul ultimelor doua sezoane din Liga 1 a luat o hotarare drastica. Problemele…

- Relatiile din ziua de astazi par sa nu mai reziste in timp, iar principalul motiv pentru care multe cupluri se destrama este infidelitatea. Conform astrologilor, exista unele zodii care sunt mai predispuse sa insele si sa-si raneasca persoana iubita.

- Femeile stiu. E destul de greu sa mai gasesti un barbat pentru toata viata, alaturi de care sa-ti construiesti o familie. Multi nu vor sa-si asume responsabilitati, sa faca ”compromisul” de a iubi o singura femeie. Totusi, sa nu disperam! Astrele ne vin în ajutor cu anumite…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA), proaspat caștigatoarea turneului de la Wimbledon, a incasat cel mai mare cec al carierei dupa succesul de la Londra, 2,6 milioane de dolari. Dar la orizont par sa fie oportunitați și mai mari pentru Halep, una dintre cele mai constante jucatoare din circuit intr-o perioada…

- Rac Luna urmatoare se anunța o perioada extrem de fericita pentru nativii din Rac. Viața este dispusa sa le ofere tot ce și-au visat. Este posibil sa intalneasca marea iubire, sa primeasca o suma mare de bani, sa fie promovați intr-o funcție care le va permite sa-și imbunatațeasca situația…

- Simona Halep a inceput meciul excelent, iar primele patru game-uri au adus o situație unica: Serena Williams nu izbutise nicio lovitura caștigatoare, in timp ce romanca avea zero in dreptul erorilor neforțate. Simona Halepa folosit inteligent intreaga suprafața a trenului, a speculat urcarile neinsiprate…

- Simona Halep a inceput meciul excelent, iar primele patru game-uri au adus o situație unica: Serena Williams nu izbutise nicio lovitura caștigatoare, in timp ce romanca avea zero in dreptul erorilor neforțate. Simona Halepa folosit inteligent intreaga suprafața a trenului, a speculat urcarile neinsiprate…