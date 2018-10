Lovitură pe scena politică. Cătălin Ivan, ”proiect revoluționar” Potrivit comunicatului de presa, europarlamentarul va lansa ”cel mai modern proiect politic romanesc, sambata, 13 octombrie, la Iași”. Mesajul transmis presei arata ca nu va fi singur Catalin Ivan: ”In acest moment, cand mai bine de 80 de procente dintre romani spun ca nu mai au incredere in partidele politice, cand scena politica romaneasca este zguduita de scandaluri și cand Romania se indeparteaza tot mai mult de obiectivele ei esențiale, interne și internaționale, noi va propunem un model nou de organizație politica, bazata pe competența, transparența in finanțarea activitaților… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

