Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a fost citata pentru vineri la Secția de investigare a magistraților inființata de PSD și Tudorel Toader.Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi a anuntat, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie.Laura Codruta…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi anunta, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie.Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie…

- Laura Codruța Kovesi vrea sa ajunga procuror-șef al Parchetului European și este prima favorita pentru aceasta funcție. In acest context, s-a aflat ca nu mai puțin de 18 dosare exista la Secția de investigare a magistraților pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Fosta șefa a DNA, Laura Kodruța Kovesi candideaza pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Daca in țara, activitatea fostei șefe a DNA a fost destul de mediatizata, a venit randul oficialilor europeni sa afle cateva amanunte despre trecutul lui Kovesi.

- Secția pentru procurori a CSM a decis, in sedinta de joi, prelungirea pentru inca 6 luni a delegarii Laurei Codruța Kovesi in cadrul Serviciului Indrumare și Control al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaței și Justiție (PICCJ). Decizia vine in ciuda faptului ca fosta sefa a DNA are grad profesionat…

- Secția pentru procurori a CSM a decis in sedinta de joi prelungirea pentru inca 6 luni a delegarii Laurei Codruța Kovesi in cadrul Direcției Indrumare și Control a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaței și Justiție (PICCJ). Decizia vine in ciuda faptului ca fosta sefa a DNA are grad…

- O noua audiere importanta a avut loc vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare de…

- Procurorul Florentina Mirica solicita Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii incetarea activitatii la Directia Nationala Anticoruptie si continuarea acesteia la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, conform agerpres.ro. Pe ordinea de zi de luni a Sectiei se afla…