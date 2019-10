Un britanic a castigat la Euromillions jackpotul in valoare de 190 de milioane de euro, castigul maximal posibil la aceasta loterie continentala, in timpul extragerii de marti seara, au anuntat reprezentantii companiei Francaise des Jeux (FDJ), citati de AFP.



Este pentru a patra oara cand a fost castigata aceasta suma-plafon de la Euromillions, fixata in 2012 de loteriile nationale din cele noua tari participante (Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg).



Jackpotul a mai fost castigat pe 10 august 2012 in Marea Britanie, pe…