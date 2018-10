Lovitură încasată de RCS&RDS. Șocul vine de la Orange In primul semestru al acestui an Orange a oferit utilizatorilor o viteza la internet mai mare decat RCS&RDS si UPC.Viteza medie la download a fost de 145,89 Mbps la UPC, iar la RCS&RDS a fost de 142,50 Mbps. La Orange viteza media a fost de 276,98 Mbps. Conform testelor efectuate pe www.netograf.ro,in semestrul I 2018 utilizatorii romani au experimentat viteze de download date internet fix in crestere cu aproximativ 14%la nivel national si viteze de download date internet mobil mai mari cu aproximativ 16%, fata de semestrul II 2017. Astfel, viteza medie de download date internet fix pentru primii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

