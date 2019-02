Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Florin Macovei din Brasov si doi angajati din Ministerul Agriculturii au fost condamnati vineri de Tribunalul Bucuresti la inchisoare intr-un dosar de coruptie si fraude cu fonduri europene, prejudiciul fiind de aproape 3 milioane de euro. Potrivit deciziei instantei, Florin Macovei…

- Biroul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a cerut joi, in mod public, demisia de onoare a dlui Sorin Petre Dimitriu din functia de Presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, dupa ce acesta a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare…

- Europarlamentarul Monica Macovei susține ca sabotarea Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru Parlamentul European este un motiv de rușine naționala. Guvernul, ambasadorii, europarlamentarii, indiferent de culoare, ar trebui sa o susțina in același glas. Kovesi e prima alegere, dupa cum scrie in scrisoare,…

- Clotilde Armand, consilier local USR la Primaria Sectorului 1, semnaleaza faptul ca Tel Drum, firma aflata in stare de insolventa si trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni, a castigat o noua licitatie de 10 milioane de lei de la Consiliul Judetean Teleorman.

- Mai multi angajati din Primaria Iasi au fost audiati de inspectorii OLAF, la sfarsitul anului trecut, in legatura cu derularea unor proiecte, primarul Mihai Chirica recunoscand ca a purtat si el discutii cu inspectorii anti-frauda, conform news.ro.Descinderea inspectorilor OLAF la Iasi a avut…

- Premierul miliardar al Cehiei, Andrej Babis, se confrunta cu o potentiala criza politica care l-ar putea costa functia, dupa ce fiul sau, Andrej Babis jr, a sustinut ca a fost dus impotriva vointei sale in Crimeea pentru a-l impiedica sa aduca dovezi intr-un presupus caz de frauda cunoscut sub numele…

- Procurorii DNA Timisoara fac cercetari intr-un dosar de frauda cu fonduri europene de peste un milion de euro, in care sunt vizati arhitectul-sef al Consiliului Judetean Caras-Severin, Victor Borislav Naidan, un om de afaceri, dar si fostul primar al comunei Pojejena Omer Radovancovici, supranumit…