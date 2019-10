Ambasadorul in exercitiu al SUA in Ucraina, William Taylor, a declarat marti ca Donald Trump a conditionat ajutorul militar pentru Kiev de investigatiile asupra rivalului sau politic democrat Joe Biden, afirmatiile fiind denuntate de Casa Alba drept o „campanie de calomnii” la adresa presedintelui, relateaza DPA si AFP. Marturia depusa in spatele usilor inchise de […]