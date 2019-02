Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vasilescu a declarat, pentru DCNews, ca motivul pentru care romanii platesc la credite o marja a bancii mai mare decat in alte state din Europa este nivelul creditului mult mai scazut fața de celelalte țari. "Marja bancii este o parte a sumei pe care cel care s-a imprmutat o restituie…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a spus ca nu poate spune daca in Romania este sau nu epidemie de gripa, avand in vedere ca spitalele nu au facut raportari corecte ale cazurilor de imbolnaviri. Pintea a mai adaugat ca, in București, doar 17 dintre cele 49 de spitale au raportat cazuri de gripa. La…

- Consiliul Municipal din Praga a aprobat componenta unei noi comisii condusa de un „primar de noapte'', cu misiunea de a gestiona problemele cu care se confrunta orasul dupa lasarea intunericului, precum zgomotul provenind de la barurile si localurile din capitala Cehiei, scrie digi24.

- CNSAS transmite, intr-un comunicat remis redactiei STIRIPESURSE.RO, ca din cei cinci procurori respinsi de Klaus Iohannis pentru lipsa adeverintei care sa ateste necolaborarea cu fosta Securitate, trei aveau respectiva adeverinta, iar doi procurori sunt in curs de verificare."Referitor la…

- Visul lui Gigi Becali de a-l vinde pe Dennis Man incepe sa capete din ce in ce mai mult contur. Fotomac, una dintre publicațiile importante sportive din Turcia, anunța ca Fenerbahce a intrat pe fir pentru transferul lui Man: "Lovitura pentru Manchester United! El este viitorul star al lui Fener", au…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in octombrie un avans de 7,8% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,9% in perioada similara din 2017, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate joi, conform…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca dorința Uniunii Europene de a fi independenta și suverana in ceea ce privește apararea este una naturala, relateaza agenția de știri Reuters, citand postul RT."Europa este o entitate economica puternica, o uniune economica puternica și este…

- Astfel, Romania TV precizeaza ca ALDE Austria a cerut public deja excluderea ALDE Romania. Motivul il reprezinta reformele din justiție din Romania pe care partidul condus de Calin Popescu Tariceanu le susține. Se discuta intens pe plan european și de faptul ca USR ar putea adera la familia…