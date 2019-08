Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca 2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, chiar daca seceta "a ciupit"din productie in anumite zone, iar la calitate "a umblat un pic ploaia"."Pe de o parte, seceta ne-a ciupit ceva din productie in anumite zone,…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru exceptional…

- Pierderile de productie estimate in acest an din cauza fenomenelor meteo extreme sunt de cateva zeci de milioane de lei, iar suprafata afectata in diferite grade la nivel national se ridica in prezent la aproximativ 50.000 de hectare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a propus sa introduca in Planul National de Irigare inca 1,5 milioane de hectare de teren agricol, pe langa cele 2 milioane care vor fi irigate pana in 2020, a declarat, marti, ministrul Petre Daea, care s a aflat intr o vizita de lucru in judetul Covasna.Potrivit…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a predat marti, oficial, la finalul Consiliului AgriFish de la Luxemburg, stafeta catre Jari Leppa, ministrul Agriculturii din Finlanda, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene de la 1 iulie 2019.Citește…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va conduce marti, la Luxemburg, lucrarile ultimei reuniuni a Consiliului Uniunii Europene Agricultura si Pescuit pe perioada Presedintiei romane a Consiliului UE. Conform unui comunicat al MADR, principalele teme aflate pe agenda Consiliului…

- Romania a cumparat in perioada 2017-2018 produse agricole din strainatate in valoare de 1,29 miliarde de euro și a vandut de 4,8 miliarde de euro. Astfel, s-a consemnat un excedent de 3,511 miliarde de euro in comerțul internațional de produse agricole, reiese din raspunsul prezentat de ministrul Agriculturii,…