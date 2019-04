Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamaș (35 de ani) a ajuns in aceasta dimineața la Tribunalul din Petah Tikva, fiind insoțit de persoana care il supravegheaza acasa, și de avocații lui. Fotbalistul roman incearca sa-i convinga pe judecatori sa nu-l mai țina in arest la domiciliu. ...

- Gabriel Tamaș iși va afla, duminica, sentința, dupa ce a fost prins in Israel conducand in stare de ebrietate cu 205 km/h. Internaționalul roman de la Hapoel Haifa se afla deja de șase nopți in arestul poliției din Petah Tikva, dupa ce marți a fost reținut pentru ca a condus cu viteza, avand o alcoolemie…

- Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al celor de la Hapoel Haifa, va fi judecat azi dupa ce a fost Petah Tikva. Corespondentul GSP.ro Beno David este in Israel și transmite ultimele informații despre situația fotbalistului roman! Jurnalistul a fost prezent la Tribunalul din Petah Tikva la audierile lui…

- Fundasul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, in cazul caruia instanta a hotarat sa fie plasat in arest la domiciliu, va ramane totusi in arest, politia contestand decizia de miercuri, relateaza gsp.ro.

- Gabi Tamaș iși va afla pedeapsa, miercuri, cand va fi fața in fața cu judecatorii din Petah Tikva. GSP scrie ca fotbalistul ar putea avea probleme mult mai grave, polițiștii depistand o alta neregula in momentul in care l-au oprit: romanul nu deținea polița de asigurare la mașina, infracțiune…

- Conform presei din Israel, citata de dcnews.ro, patronul lui Hapoel a aflat la randul sau de problemele mari din viata extra-sportiva a lui Tamas. Desi contractul era deja semnat, Yoav Katz i-a trimis clar un mesaj internationalului: fie semneaza un contract aditional, prin care accepta o clauza…

