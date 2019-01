Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este presat din PSD sa dea amnistia și grațierea. Deputatul PSD, Catalin Radulescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea arata ca Tudorel Toader este obligat sa indrepte abuzurile din justiției și asta o poate face doar prin amnistie și grațiere.Citește și: ALERTA…

- Google a transferat 19,9 miliarde de euro (22,7 miliarde dolari) in paradisul fiscal din insulele Bermude, in 2017, prin intermediul unei companii paravan inregistrata in Olanda, in cadrul unui aranjament care ii permite sa isi reduca obligatiile fiscale, potrivit documentelor depuse la Camera de…

- Trei sferturi dintre cetațenii francezi sunt nemulțumiți de modul in care președintele francez Emmanuel Macron și Guvernul sau conduc țara, in contextul protestelor violente și al reformelor, conform rezultatelor unui sondaj, relateaza Reuters.Citește și: ALERTA - Iohannis a semnat decretele:…

- Reprezentanta din San Francisco, in varsta de 78 de ani, devine astfel prima opozanta a locatarului Casei Albe, pe care l-a infruntat in multe randuri, si revine la tribuna "Speakerului" pe care a ocupat-o deja din 2007 in 2010 - pe atunci prima femeie din Istoria americana care ocupa acest post crucial.

- Olandeza Paulien van Deutekom, fosta campioana mondiala la patinaj viteza, a murit, joi, la 37 de ani, din cauza unui cancer la plamani, anunta presa batava, citata de News.ro.Ea fost diagnosticata cu cancer in vara anului trecut. Pauline era casatorita si avea o fetita de un an.Ea…

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, in pofida unor demersuri ”neprietenoase” ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.Putin i-a spus marti consilierului pe probleme de securitate nationala al Casei Albe,…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. ''Presedintele Trump si ambasadoarea Nikki Haley se vor intalni in Biroul Oval la…