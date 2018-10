Lovitură finală pentru DNA. Detaliul strecurat în lege care paralizează activitatea instituției Marea problema este ca in ordonanta lui Tudorel Toader a fost introdus articolul VII, care prevede ca procurorii pot ramane in functie ”numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.” Altfel spus, procurorii care nu au dat concurs la sectia de procurori din CSM n-ar mai putea ramane in functie din momentul intrarii in vigoare a OUG-ului, dat fiind ca toti procurorii care activeaza azi in DNA au ajuns acolo in baza interviului. Nici unul n-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

