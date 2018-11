LOVITURĂ fatală pentru o mare companie a statului român In prezent, Romania trebuie sa recupereze ajutorul ilegal și dobanzile aferente. Aceasta masura va adanci si mai tare situația CEH, companie care merge de ani buni pe pierdere. „Un guvern poate sprijini o societate care are dificultati din punct de vedere financiar daca societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurarii sale si daca denaturarea concurentei este limitata. In cazul CE Hunedoara, aceste conditii nu au fost indeplinite - am constatat ca imprumuturile din surse publice acordate de Romania societatii CE Hunedoara au conferit acesteia un avantaj economic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a constatat ca producatorul de energie Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" (CE Hunedoara) a primit din partea Romaniei un ajutor de stat incompatibil, in valoare de aproximativ 60 de milioane EUR, prin patru imprumuturi finanțate din fonduri publice, se arata intr-un comunicat…

- Comisia Europeana a constatat ca producatorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea Romaniei un ajutor de stat incompatibil, in valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru imprumuturi finanțate din fonduri publice. In prezent, Romania trebuie…

