Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General ofera precizari dupa ce informații importante din doua comunicate de presa ale Secției de ancheta a magistraților care vizau dosarul Laurei Codruța Kovesi au fost eliminate de catre Biroul de Presa al PICCJ, care a transmis, vineri seara, o informare de presa oficiala diferita de…

- Informatii importante din doua comunicate de presa ale Sectiei de ancheta a magistratilor care vizau dosarul Laurei Codruta Kovesi au fost eliminate de catre Biroul de Presa al PICCJ, care a transmis, vineri seara, o informare de presa oficiala diferita de cea a Sectiei.

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) a trimis vineri, in jurul orei 15, doua comunicate catre Biroul de informare si relatii publice a Parchetului General. Cele doua comunicate au fost cenzurate si comasate si au devenit publice dupa mai bine de trei ore, dupa ce STIRIPESURSE.RO…

- PSD ii pregatește o lovitura incredibila Laurei Codruța Kovesi. In acest moment, fosta șefa a DNA se afla la Bruxelles unde se pregatește sa fie audiata pentru ocuparea funcția de șef al Parchetului European.

- Pentru un dubios comunicat de presa semnat de procurorul general Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi și efectueaza cercetari in rem in privința unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate…

- PNL si USR o va spijini pe Laura Codruta Kovesi in competitia pentru ocuparea functiei de procuror-sef european. Partidele de Opozitie il someaza pe Tudorel Toader sa renunte la „denigrarea” fostei sefe DNA.

- Simona Halep, 27 de ani, locul 1 WTA, joaca ACUM in turul secund de la Australian Open impotriva americancei Sofia Kenin, 20 de ani, locul 37 WTA. (Detalii AICI) In primul set, caștigat de liderul WTA cu 6-3, Simona Halep a reușit o lovitura care a ridicat publicul in picioare. La 3-2 pentru Simona,…

- Gerard Pique, fundașul de 32 de ani al Barcelonei, are planuri mari pentru clubul FC Andorra, pe care l-a cumprat prin firma sa. (Detalii AICI) Presa din Spania scrie ca Pique vrea ca Leo Messi, colegul sau de la Barcelona, sa se implice și la echipa. Fundașul vrea ca starul argentinian sa fie unul…