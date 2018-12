Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul rus Oleg Deripaska, unul dintre oligarhii apropiați lui Vladimir Putin, aflat pe mai toate listele de sancțiuni ale Occidentului, a ramas fara „privilegiul” de a calatori gratis cu autobuzul orașul industrial siberian Sayanogorsk.

- Timp de sase zile din perioada sarbatorilor de iarna, locuitorii municipiului Buzau vor circula gratuit cu autobuzele Trans Bus. Conform primarului Constantin Toma, gratuitatea la transportul public va fi valabila in zilele de 23, 24 si 25 decembrie, respectiv 30, 31 decembrie si 1 ianuarie. Primarul…

- Femeia a suferit rani grave atunci cand o incarcatura a explodat intr-un cimitir din Buenos Aires, au explicat surse din politia argentiniana. ''Victima este in stare grava, are arsuri grave si si-a pierdut trei degete de la o mana, suferind si alte rani'', a declarat Alberto Crescenti, director…

- Mai multi oligarhi rusi, precum Oleg Deripaska si Andrei Kostin, au fost rugati sa nu participe la urmatoarea editie a Forumului Economic Mondial (WEF), care reuneste in luna ianuarie a fiecarui an elita economica si politica a planetei in statiunea elvetiana Davos, informeaza cotidianul Financial…

- Toate persoanele vârstnice și pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie, precum și persoanele vârstnice și pensionarii cu vârsta sub…

- Ultima afirmatie a presedintelui american vine intr-un moment in care consilierul pe probleme de securitate John Bolton se afla in vizita la Moscova, unde astazi urmeaza sa ii ofere explicatii chiar lui Vladimir Putin pentru decizia lui Trump de a retrage SUA din tratatul nuclear.

- Deceniile de ocupație și dominare ideologica sovietica a statelor din Europa Centrala și de Est în secolul XX au lasat traume profunde în mentalul colectiv al populației din regiune. Cea mai importanta și mai cunoscuta dintre acestea, care a ramas vie și astazi în spiritul…

- Legile adoptate dupa intoarcerea lui Vladimir Putin la președinție in mai 2012 au intarit in mod semnificativ controlul autoritaților ruse asupra difuzarii informațiilor pe Internet și in afara Internetului, ceea ce conduce la suprimarea libertații de exprimare in Rusia, se arata intr-un raport comun…