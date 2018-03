Stiri pe aceeasi tema

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze. „Dupa cum bine…

- Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala in 13 februarie, sesizarea fiind formulata de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a afirmat ca infiintarea liceului reprezinta "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului". "In anul…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc de la Targu Mureș este neconstituționala. Aceasta decizie este o lovitura grea pentru Liviu Dragnea, cel care spunea, in 2017, ca a discutat cu Viktor Orban, premierul Ungariei, iar una…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a admis, luni, sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de înfiintare a Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mures, cu predare exclusiv în limba

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis luni sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, potrivit AGERPRES.Sesizarea s-a aflat pe oerdinea de zi a sedintei CCR in 7 martie, care a amanat pronuntarea pentru…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a afirmat ca infiintarea liceului reprezinta "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului". "In anul Centenarului cred ca trebuie sa discutam despre lucruri care ne unesc, care reprezinta tot ceea ce este solid si de perspectiva pentru toti…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer...

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a anuntat adoptarea unei hotarari referitoare la Legea "Privind principiile politicii lingvistice de stat", numita, dupa autori, si legea "Kivalov-Kolesnicenko". Potrivit hotararii, aceasta lege, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie…

- Curtea Constitutionala de la Kiev a declarat miercuri drept neconstitutionala Legea cu privire la principiile politicii lingvistice de stat in Ucraina, numita si legea "Kivalov-Kolesnicenko", dupa autorii ei, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie minoritara…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial miercuri, 28 februarie, excepția de neconst. a disp. art.3, art.10, art.11 și art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, in forma anterioara modificarii prin Legea nr.255/2013, precum și a dispozițiilor art.13 din același…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca "folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar". Kelemen mai spune ca PNL "va trebui sa dea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- PMP si PNL au atacat la CCR legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, a declarat, marti, presedintele executiv al PMP Eugen Tomac, afirmand ca „ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani” ar trebui reduse, nu incurajate, in anul Centenarului Marii Uniri.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera gresita atacarea de catre PNL la Curtea Constitutionala a deciziei de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, acesta sustinand ca relatia UDMR cu PNL se va strica pe termen mediu si lung, transmite corespondentul MEDIAFAX. Kelemen Hunor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii cauta temeiuri de neconstitutionalitate pentru a ataca la CRR Legea privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures,afirmand ca adoptarea acesteia a fost posibila pentru ca UDMR este „carja” Guvernului PSD-ALDE.

- Parlamentul a adoptat inființarea Liceului Romano-Catolic din Targu Mureș, decizie care genereaza o reacție puternica din partea opoziției formata din PMP și PNL, singurele partide care s-au opus acestei masuri. Citește și: ALERTA - Parlamentul a DECIS: se inființeaza Liceul Romano-Catolic…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mureș, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, urmeaza sa fie votata, miercuri, de plenul Senatului, in calitate de for decizional, proiectul fiind adoptat deja de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant din Senat…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționale prevederi din Legea privind organizarea judiciara și a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justiției, respectiv Statutul magistraților și organizarea CSM. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la Turda, ca anul 2018 va fi unul dificil, afirmand ca in secolul al XXI-lea minoritatea maghiara lupta pentru a-si mentine si apara identitatea.

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Camera Deputatilor a adoptat joi cu 172 de voturi ”pentru”, 62 de voturi ”impotriva si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”.Proiectul…

- Proiectul de lege depus de UDMR pentru infiintarea in Targu-Mureș a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit miercuri raport de admitere in Comisia pentru invatamant a Camera Deputatilor. Subiectul a facut obiectul unei ințelegeri parafate in luna septembrie de președintele…