Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie DNA si a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai PICCJ.…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si-a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai PICCJ.…

- Pe numele lui Calin Popescu Tariceanu a fost deschis un nou dosar penal! Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declinat competența soluționarii dosarului 616/P/2017 in favoarea PICCJ, lucrare care se refera la infracțiunea de fals in declarații comisa in anul 2010 de actualul președinte…

- Andrei Plesu a scris un articol de opinie in Dilema Veche, materialul publicat fiind dedicat lui Calin Popescu Tariceanu. Din materialul semnat de Andrei Plesu in Dilema Veche reiese faptul ca seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu este marcat de comunism pentru faptul ca pentru el toti adversarii…

- 3 februarie 2018. O stafie bintuie pe sub fruntea dlui Calin Popescu Tariceanu: comunismul! E referinta care ii vine prompt pe buze cind vrea sa „infiereze“ pe cineva. Presedintele tarii, dl Iohannis, e, de pilda, pentru seful Senatului nostru, „comunist in fibra lui cea mai puternica“.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, miercuri, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ”nu are nicio responsabilitate in chestiunea conectarii la sistemului de gaze BRUA” si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, afirmand ca este o minciuna faptul ca statul roman vinde…

- Dupa milenii de cultura a onoarei Japonia a dat cu bata-n balta la Pearl Harbor atacand SUA inainte de a-i declara razboi. Drept pedeapsa americanii, tot fara niciun avertisment, deci lasand onoarea la o parte, au aruncat doua bombe atomice asupra a doua orase omorand zeci de mii de oameni nevinovati.…

- FCSB si Lazio se intalnesc, de la 22:05, in primul meci din "dubla" 16-imilor Europa League pe Arena Nationala, intr-o partida in care sunt asteptati aproximativ 40.000 de suporteri. Italienii au ajuns pe cel mai mare stadion al Romaniei in jurul orei 20:30 si au avut parte de o primire ostila din…

- Dragnea, reactie ironica dupa conferința de presa a șefei DNA: ”Sunt linistit, probele nu s-au falsificat!” a spus președintele PSD, joi, la Parlament. Și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a spus ca Laura Codruța Kovesi ”nu vede barna din ochiul ei, a institutiei, dar cauta sa gaseasca defectele…

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Citeste si: Monica Macovei,…

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte, joi, la Curtea Suprema, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. Procurorii spun ca seful Senatului ar fi mintit atunci…

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte, joi, la Curtea Suprema, pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenele anterioare au fost audiati…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Debut victorios pentru Horia Tecau (Romania) si Julien Rojer (Olanda), marti, la turneul ATP 500 de la Rotterdam! Cuplul romano-olandez s-a calificat in sferturi dupa ce a dispus de spaniolii Feliciano Lopez si Marc Lopez, scor 6-4, 6-4. Tecau si Rojer s-au mobilizat exemplar in mansa inaugurala…

- Inca un lider politic important iese la atac dupa dezvaluirile scandaloase despre practicile ilegitime ale unor procurori DNA. Calin Popescu Tariceanu, liderul Senatului, critica aspectele problematice din sistemul de justiție, subliniind ca nu se poate vorbi de stat de drept in Romania in aceste condiții.

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- Serviciul de Protecție și Paza primește lovitura dupa lovitura. Dupa ce Liviu Dragnea a renunțat la SPP, ulterior au renunțat miniștrii și premierul Viorica Dancila.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI la PNL: 'Va urcam pe pereți!'. Doi grei ai partidului, EXECUTAȚI cu binecuvantarea lui Orban…

- Noua sesiune a Parlamentului a inceput ieri, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca partidul sau a purtat in ultimii ani o batalie constanta cu ”statul paralel”. In opinia acestuia, o serie de informatii – intre care cele legate de renuntarea din partea autoritatilor la protectia SPP sau excluderea din magistratura a unui procuror – nu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincino...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Jurnalistul Dan Andronic a declarat marti ca, in anul 2008, a fost gasit un microfon ascuns intr-o priza in biroul lui Dorin Marian, la acea vreme seful Cancelariei premierului Calin Popescu-Tariceanu. Informatia a fost dezvaluita de Dan Andronic in timpul audierii sale ca martor, la Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.Calin…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.…

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Tot…

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Directorul Antenei 3, Mihai Gadea, este la un pas sa aiba toate conturile blocate. Motivul? Inspectorii ANAF vor sa recupereze peste 600.000 de lei, bani pe care acesta i-ar fi imprumutat de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros,…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul de resort, Ionut…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei a ramas stupefiata in fața ultimelor declarații ale președintelui Senatului și de asemenea președinte ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Acesta a declarat ca fiind oportuna aducerea UDMR-ului la guvernare ținand cont ca este anul Centenarului și,…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei isi exprima "stupefactia" fata de declaratia presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, privind cooptarea UDMR la guvernare. "Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei a ramas stupefiata in fata ultimelor declaratii ale presedintelui…

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a fost propusa oficial, prin vot, în ședința CexN, pentru a prelua funcția de premier. În ultima declarație de avere, aceasta a facut o greșeala similara cu cea a ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Afaceristul Sorin Ovidiu Vantu a facut, pe blogul personal, o scurta analiza a clasei politice. Dintre toate numele grele care joaca la varf, celebrul om de afaceri a selectat "crema" si a realizat chiar si un top. Vantu sustine ca desi prima pozitie in top o ocupa chiar seful Senatului, Calin Popescu…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, adica al doilea om in statul roman, continua sa sustina de cateva zile ca partenerii occidentali ai Romaniei au reactii negative la adresa Legilor Justitiei pentru ca si-au luat informatiile de pe Facebook si, practic, habar n-au despre ce vorbesc.…

- Elena Udrea a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului l-a criticat dur pe Klaus Iohannis și l-a asemanat cu Traian Basescu! Tariceanu a luat foc dupa ce a fost interceptat de DNA. "Atata vreme cat un președinte se sprijina in continuare pe instituțiile…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul.

- Deputatul USR Ionut Mosteanu a sustinut miercuri ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a opus in sedinta Birourilor permanente reunite organizarii unei sedinte solemne dedicata Revolutiei. "A fost o propunere pe ordinea de zi pentru organizarea unei sedinte solemne maine, cand se…

- Anunțat cu surle cu trambițe, asumat de catre cei doi lideri PSD și ALDE, proiectul de lege privind Casa Regala a Romaniei bate pasul pe loc, urmand a fi impins spre dezbatere și votare abia in sesiunea de primavara a Parlamentului. Iar surprizele sunt departe de a se fi terminat pentru cel …

- Parlamentarii USR din comisia speciala pentru legile din sfera justitiei au avertizat joi cu privire la urmarile pe care le-ar avea modificarile la Codul de procedura penala si Codul penal propuse de cei de la PSD, ALDE si UDMR, una dintre acestea fiind, potrivit acestora, faptul ca nu s-ar mai putea…