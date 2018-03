Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din romancele Irina Begu si Simona Halep a fost invinsa de cuplul Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) cu 6-7 (3), 6-2, 10-8, duminica, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Miami (WTA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Halep s-a inclinat dupa o ora si 44 de minute in…

- Halep nu si-a incheiat aventura la turneul Premier Mandatory de la Miami, desi a pierdut in turul 3 la simplu (6-3, 2-6, 3-6 cu Radwanska). Romanca se intoarce pe teren in noaptea de duminica spre luni pentru un meci din optimile probei de dublu, in care va evolua alaturi de conationala Begu.

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Christina McHale din Statele Unite, intr-o partida disputata…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore si 32 de minute.…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk a fost eliminata in primul tur al probei de dublu feminin din cadrul turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa sambata in doua seturi, 6-1, 6-1, de cuplul Vania King (SUA)/Katarina Srebotnik (Slovenia). Olaru…

- Irina Begu și Simona Halep s-au calificat in turul secund al probei de dublu de la Miami (vezi detalii AICI) și au anunțat ca vor participa impreuna și la Madrid. "A fost un meci intens, greu, cu multe rasturnari de situație. Am facut un meci bun, ne-am completat excelent. Am jucat la Shenzen și Indian…

- Perechea formata din Simona Halep si Irina Begu a debutat cu dreptul in proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 8 milioane de dolari. Cele doua le-au invins aseara, in primul tur, cu 7-6, 7-6, pe germanca Julia Goerges si americanca Bethanie Mattek-Sands.…

- Simona Halep și Irina Begu s-au calificat, vineri, in „optimile” probei de dublu de la Miami, dupa ce au caștigat meciul cu perechea Julia Goerges / Bethanie Mattek-Sands, scor 7-6(3), 7-6(6).

- Perechea Horia Tecau si Jean-Julien Rojer (Olanda) s-a calificat astazi in turul secund al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari. Cei doi s-au impus in doua seturi, 6-1, 7-6 (7-2), ...

- Sorana Cirstea (33 WTA) a parasit prematur turneul de la Miami, eliminata inca de la meciul de debut, in turul doi, de Su-Wei Hsieh (Taipei, 61 WTA), scor 5-7, 2-6. Doar doua dintre cele cinci romance aflate pe tabloul principal de la Miami au reusit calificarea in turul trei: Simona Halep si Monica…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Simona Halep, liderul WTA, a oferit asigurari la Miami ca s-a recuperat dupa problemele pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte „pregatita” sa debuteze la competitia din Florida, care va fi una „foarte dificila”. Halep, revenita…

- Simona Halep s-a pregatit de turneul de Miami si vine cu forte proaspete. Tenismena numarul 1 WTA a declarat ca starea sa de sanatate este una buna si ca nu are probleme fizice. De asemenea, este foarte optimista in legatura cu turneul la care se afla.

- Simona Halep, locul 1 WTA, a decis sa participe și in proba de dublu a turneului de la Miami. Simona Halep va face din nou pereche cu Irina Begu, așa cum s-a intamplat la turneele de la Shenzen și Indian Wells. In primul tur, Simona Halep și Irina Begu vor juca impotriva perechii Julia Goerges - Bethanie…

- Monica Niculescu, singura romanca in calificari la Miami. Este favorita 1 a preliminariilor. Turneul din categoria Premier Mandatory se disputa in perioada 19 martie – 1 aprilie și are premii totale de 7.972.535$. Ghinion teribil pentru romanca Monica Niculescu (30 ani). Este ”prima sub linie” la Miami,…

- Simona Halep și-a aflat prima adversara de la turneul Premier Mandatory de la Miami, în urma tragerilor la sorți de luni dimineața.Astfel, luni dimineata a avut loc tragerea la sorti a turneului de la Miami (20 martie - 1 aprilie), iar Halep se poate declara norocoasa. Simona…

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Americanca Serena Williams, revenita in circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri cate un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc in perioada 20 -31 martie, au anuntat organizatorii, citati de…

- Simona Halep paseste, in premiera, pe teritoriul Statelor Unite din postura de lider mondial. Constanteanca in varsta de 26 de ani ia la tinta turneele de la Indian Wells si Miami, care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double": s-a antrenat o singura zi pe terenul de tenis in Bucuresti, stand mai mult…

- Daneza Caroline Wozniacki ocupa primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, cu doar 45 de puncte avans fata de romanca Simona Halep. Halep va reveni pe prima pozitie a ierarhia mondiale peste o saptamana, chiar daca nu va evolua in vreun turneu,…

- Monica Niculescu, locul 99 WTA si favorita 8 in calificari, a eliminat-o, luni, pe rusoaica Maria Sharapova, in primul tur de la turneul de tenis Qatar Open. La aceasta competitie mai participa la simplu Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu.

- Patru jucatoare din Romania figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii de 3 milioane de dolari, care debuteaza maine, iar Simona Halep este a II-a favorita si intra direct in faza secunda. Halep, ocupanta locului al II-lea mondial, o infrunta in turul…

- Serena Williams a primit un wild-card la turneul Premier Mandatory de la Miami și se poate infrunta cu 4 romance. Oficialii turneului de la Miami au anunțat astazi ca Serena Williams a acceptat invitația lor. Competiția se desfașoara in perioada 20 - 31 martie, iar Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki si-a marit avansul fata de a doua clasata in ierarhia mondiala feminina (WTA), romanca Simona Halep, cu 99 de puncte, in clasamentul publicat luni. Wozniacki a participat la Sankt Petersburg saptamana trecuta si a ajuns pana in sferturile de…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator…

- Simona Halep, care sambata a pierdut finala turneului Australian Open, s-a retras din competite, dar daneza Caroline Wozniacki, noul numar unu mondial dupa ce a castigat la Melbourne primul sau titlu de Grand Slam, va fi principala favorita la Sankt Petersburg. Wozniacki va evolua direct in turul al…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, care va debuta luni. Simona Halep, care sambata a pierdut finala turneului Australian Open, s-a retras din competitie, dar daneza Caroline…

- Simona Halep și-a adjudecat acum cateva minute primul set al confruntarii din turul I al turneului de tenis de Mare Șlem, Openul Australiei, de la Melbourne, 7-6 cu reprezentanta gazdelor Destanee Aiava. Tot in aceasta dimineața și in aceeași faza a competiției, Sorana Carstea a eliminat-o pe Zarina…

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri în finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a trecut în semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania),…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va intalni pe Katerina Siniakova, detinatoarea trofeului, sambata, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce reprezentanta Cehiei a invins-o in semifinale pe rusoaica Maria Sarapova…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka.Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen, dotat cu premii de 626.750 dolari, dupa ce a fost invinsa de cehoaica Kristyna Pliskova cu 6-4, 7-6 (3). Ana Bogdan, 25 ani, 105 WTA, a intrat in posesia unui cec de 7.238…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep s-a calificat, astazi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Cele doua s-au impus, scor ...

- Irina Begu a invins-o pe chinezoaica Fangzhou Liu, locul 147 WTA, scor 6-1, 6-2, dupa o ora si 9 minute de joc. In optimi, Begu va evolua in compania invingatoarei din meciul dintre Ekaterina Alexandrova din Rusia si o sportiva venita din calificari. Pentru accederea in optimi, Begu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va evolua si in proba de dublu la turneul de la Shenzhen China , care deschide sezonul pentru ea, alaturi de compatrioata sa Irina Begu, potrivit site ului WTA.Halep, care va fi principala favorita la simplu in acest turneu, pe care l a castigat…

