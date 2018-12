Stiri pe aceeasi tema

- Situație de-a dreptul halucinanta la Polovragi, satul unde mama Monicai Gabor murea din cauza unui bolovan. Autortitațile au decis ca, in ciuda riscului enorm, locul sa fie transformat intr-o destinație turistica.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune ca dorește ca romanii care lucreaza in strainatate sa aiba un singur permis de munca, valabil pentru o perioada limitata, iar dupa aceea sa iși caute de lucru in alta țara, potrivit HotNews.

- Primul sondaj de opinie realizat simultan în România și Statele Unite dezvaluie lucruri interesante despre cele 2 popoare și chiar contrazice câteva idei preconcepute. De exemplu, mai bine de 2 treimi dintre americani au auzit despre țara noastra.

- Painea se va scumpi cu cateva procente incepand chiar din aceasta luna, din cauza majorarii tarifelor la electricitate si gaze naturale, dar si al costurilor cu materia prima si forta de munca, sustin producatorii din industria de morarit si panificatie. „Pretul materiei prime a crescut, pretul fortei…

- Romanii care muncesc in Cehia primesc un salariu mai mare decat angajații locali, potrivit unei analize facute publice de Ministerul Muncii de la Praga. Conform raportului prezentat de oficialitațile cehe, specialiștii din Germania, Slovacia, Rusia și Romania au salarii medii mai mari decat muncitorii…

- Nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta, incepand de la 1 ianuarie 2019, conform unor modificari ce au fost adoptate, miercuri, de Consiliul de Administratie al BNR, la regulamentul privind unele conditii de creditare.

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata sambata intr-o vizita in judetul Vrancea, a declarat ca Romania se confrunta cu problema fortei de munca, in special cea calificata, si a punctat ca este important ca romanii plecati in strainatate sa fie adusi acasa. ‘Trebuie sa recunoastem acolo unde avem probleme.…

- ITM Maramures anunta ca in urma mai multor sesizari adresate institutiei de catre salariati respectiv fosti salariati, avand ca obiect refuzul angajatorului de a elibera documente care atesta calitatea de salariat sau fost salariat, reamintim angajatorilor obligatiile ce le revin in baza dispozitiilor…