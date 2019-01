Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american McDonald’s nu mai are exclusivitate in Uniunea Eurpeana asupra uneia dintre cele mai cunoscute marci ale sale. McDonald’s a pierdut dreptul de exclusivitate asupra mărcii “Big Mac” în UE, după ce Supermac’s, un lanț irlandez de fast-food,…

