- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit, sambata seara, cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurari ca totul va decurge conform programului in cadrul intalnirii de duminica.…

- Marea Britanie si celelalte 27 de tari membre ale Uniunii Europene au convenit documentul comun privind relatiile dupa Brexit. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoare relatie post-Brexit, a anuntat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit dpa. Documentul are nevoie acum de aprobarea politica a Londrei…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, le-a transmis luni liderilor polonezi "sa revina la normal" in ceea ce priveste pozitia Poloniei in Uniunea Europeana, mentionand ca in caz contrar, ar fi urmatoarea tara dupa Marea Britanie care paraseste Blocul

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord de divort cu Marea Britanie si "cei care se gandesc la o iesire fara acord nu sunt constienti de dificultatile pe care un astfel de scenariu le-ar implica", a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in fata Parlamentului European,…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a reprosat sambata presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca "a insultat poporul britanic" si pe premierul Theresa May intr-un mesaj postat pe Instagram, relateaza AFP. Aceasta declaratie a sefului diplomatiei britanice survine la o zi dupa summitul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie inca pot sa ajunga la un compromis pe tema Brexit, dupa ce premierul britanic Theresa May a denuntat "impasul" inregistrat in negocieri, informeaza agentia Reuters.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a confirmat joi ca in noiembrie va fi organizat un summit special pentru incheierea negocierilor spinoase de "divort" dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, transmite AFP. "S-a ajuns la un acord, va avea loc un summit special in noiembrie si sefii de stat si de…