- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca Parchetul General sa redeschida o ancheta care il vizeaza pe Gabriel Oprea, dupa ce judecatorii au admis o plangere formulata pe numele fostului...

- "A aparut o informatie care nu are nicio legatura cu realitatea. Redeschiderea unui dosar se face prin decizia unei instante si, conform unei hotarari a Curtii Constitutionale, pentru redeschiderea unui dosar privitor la o persoana, acea persoana este in mod obligatoriu citata in instanta. Nu am…

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, vineri dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pentru a depune documente in legatura cu procurorul Mircea Negulescu.

- Aceasta hotarare vine ca urmare a solutilor diferite din judetele Iasi, Botosani si Vaslui. In situatia in care Instanta Suprema a Romaniei va hotari ca sporurile vor trebui stabilite la nivelul lunii ianuarie 2017 si nu a lunii decembrie 2016, decizia va fi obligatorie pentru toate instantele din tara,…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, da in judecata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe procurorul general Augustin Lazar. Parchetul General a refuzat sa-i puna la dispozitie jurnalistului ordonanta de clasare a dosarului in care a fost audiat, dosar deschis…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis! In cazul unei mașini care și-a schimbat proprietarul, noul deținator este cel care trebuie amendat pentru circularea pe drumurile publice fara rovinieta valabila, nu vechiul deținator. Așa a decis Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), subliniindu-se…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au luat ieri o decizie foarte importanta pentru cei care au vandut sau vor sa vanda o masina. Mai mult decat atat, hotararea ii vizeaza si pe cei care au achizitionat o masina second hand. Pe scurt, in cazul transmiterii dreptului de proprietate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad ...

- Incepand cu anul 2006, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocala”, vedeta “unitatii de elita” a DNA de la Ploiesti, a facut obiectul a nu mai putin de 13 plangeri penale, situatia acestor cauze ajungand la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In zece din aceste dosare, plangerile petentilor…

- Lovitura dura pentru fostul premier Victor Ponta, dar si pentru fostul ministru Dan Sova. La ultimul termen de judecata din dosarul Turceni Rovinari, procurorii au cerut la Inalta Curte de Casatie si Justitie ani grei de inchisoare pentru cei doi.Potrivit Romania TV, procurorii ar fi cerut …

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta marti dimineata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva procurorilor DNA Ploiesti.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis sa respinga cererea de redeschidere a dosarului in care este implicat vicepremierul Paul Stanescu. Decizia este definitiva."Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat decizia la cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Magistrații au luat hotararea de a respinge cererea DNA.”Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…

- Fostul procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta, miercuri, contestatia depusa de conducerea Tel Drum, prin care societatea teleormaneana cere ridicarea sechestrului pus pe bunuri si conturi de procurorii anticorupție. Abonata in ultimii ani la diverse contracte publice, ...

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Dupa doi de cand a fost pus sub acuzata de DNA, fostul procuror general ar putea ajunge in instanța. Din februarie 2016, dosarul lui Nițu a fost „uitat” in sertarele DNA.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 1 februarie 2018, sa dea un termen de trei luni procurorilor DNA sa trimita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

- Cornel Gigina, tatal politistului Bogdan Gigina mort in accident, a declarat joi ca fostul ministru de Interne Gabriel Oprea era "zeu", "comanda tot" si "toata lumea ii stia de frica", subliniind ca presedintele si premierul nu aveau traseul asigurat asa cum avea Oprea. Inalta Curte de…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- ICCJ a decis sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3" Dinu Pescariu. Foto: Arhiva. Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis astazi sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", în care sunt judecati fostul ministru al comunicatiilor, Gabriel Sandu; oamenii…

- Ministerul Public susține ca nu a deschis un dosar penal dupa afirmațiile lui Liviu Dragnea despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit…

- Judecata in dosarul „Microsoft 2”, in care fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu sunt acuzati de coruptie, poate incepe, a stabilit miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- "Sunt documente zdrobitoare, care dau mat la ancheta respectiva. Cu siguranta luni voi cere DIICOT redeschiderea dosarului. E vorba de dosarul de trafic care a fost în 2005 musamalizat, acel dosar o sa cer sa-l redeschida", a afirmat Emanuel Ungureanu. Pe pagina sa de socializare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru 8 februarie discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au avut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s-a decis arestarea sa preventiva, decizia fiind definitiva. Prin urmare, mandatul de arestare emis in lipsa pe numele sau ramane valabil. Contestatia lui Mazare de emitere a mandatului de…

- Primarul comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, ieri, 18 ianuarie 2018, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, si-a anuntat demisia pe facebook. "Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au decis extinderea urmarii penale in cazul polițistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Concret, anchetatorii vor sa afle daca acesta a fost ajutat de colegi astfel incat sa fie impiedicate sau ingreunate cercetarile anterioare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare.A

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost trimisa, miercuri, in judecata, de Parchetul General, sub acuzatia de vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014 unei persoane i-a fost amputata o mana in urma unui accident feroviar. Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2014, in statia…