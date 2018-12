Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, ca Elena Udrea si Alina Bica vor ramane in arest preventiv pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza presa locala. Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis luni dupa-amiaza admiterea cererii…

- Viața Elenei Udrea s-a schimbat radical. In pușcaria in care este inchisa, de Ziua Naționala a Romaniei, Udrea va avea la micul dejun doar paine și cafea, la pranz orez cu carnați picanți, iar la cina va primi cartofi prajiți. Cea mai mare problema nu este meniul, ci faptul ca bucataria e plina…

- Cornel Tabacaru, omul de afaceri roman stabilit in Costa Rica, a vorbit la Romania TV despre situația celor doua. Tabacaru e convins ca acestea vor ramane in arest, pe toata perioada procesului de extradare, care poate dura chiar și un an. Mai mult, omul de afaceri este convins ca cele doua nu vor…

- Elena Udrea si Alina Bica primesc inca o veste proasta in Costa Rica. Tribunalul constitutional a decis, vineri, 16 noiembrie, ca romancele trebuie sa ramana in arest, transmite Romania TV.Inainte de decizia tribunalului, avocații costaricani au venit de urgența in Romania de unde au ridicat…

- Procurorul-sef al Biroului Extradari din Costa Rica, Laura Monge, spune ca procedura de extradare in cazul Elenei Udrea si al Alinei Bica continua chiar daca exista solicitari pentru acordarea statutului de refugiat, iar mandatul de arestare poate fi prelungit si dupa date de 30 decembrie, pana la finalizarea…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele doua erau cautate de autoritați pentru a ispași pedepsele pronunțate de justiția din Romania. Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada. Elena Udrea are o sentința definitiva de șase ani inchisoare, iar Alina Bica trebuie sa execute patru ani de inchisoare.…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica pe baza unui mandat al Interpol. Avocatul Elenei Udrea afirma la Antena 3 ca șansele ca fostul ministru PDL al Dezvoltarii sa fie extradat in Romania...