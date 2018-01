Stiri pe aceeasi tema

- Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de ani, presupusul sef al familiei Bonanno, precum si a mai multor locotenenti ai sai si membri ai clanului, unii purtand porecle ridicole: John Zancocchio (zis Porky), 60 de ani, Joseph Sabella, 52 de ani, George Tropiano (Grumpy) 68 de ani, Albert…

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului, scrie AFP.

- Unsprezece membri ai grupului criminal italian 'Ndrangheta au fost arestati marti dimineata in landurile Baden-Wurttemberg, Bavaria, Hessen și Renania de Nord-Westfalia. Este vorba de o actiune concertata si in forta a fortelor politienesti germane. Barbatii au varste cuprinse intre 36 și 61 de ani…

- Politia australiana a intrat in alerta, dupa ce o masina de teren alba a intrat intr-un grup de pietoni. Inca nu se stie daca este vorba despre un posibil act de natura terorista. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, ora locala a Australiei, la intersectia Flinders Street cu Elizabeth Street si a…

- Poliția din Slovenia și Croația a declanșat, luni dimineața, o acțiune de anvergura impotriva unei rețele internaționale de trucare de meciuri. Au fost operate 11 arestari (9 cetațeni sloveni și doi croați) in urma perchezițiilor efectuate la 13 domicilii. Arestații sunt acuzați de constituirea unui…

- Poliția demarat o acțiune in urma careia a conficat peste 60 de kilograme de torțe și fumigene, destinate galeriilor echipelor de fotbal. Zece percheziții au efectuat oamenii legii in București și in județul Ilfov la principalii furnizori de materiale pirotehnice pentru fani.

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Politia italiana a anuntat joi ca a desfasurat in Sicilia perchezitii la domicilii si la firme ale unor parteneri ai lui Matteo Messina Denaro, in cautarea locurilor unde s-ar putea ascunde cel care este considerat seful Cosa Nostra, relateaza AFP. Aproximativ 200 de politisti au perchezitionat ferme…

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- UPDATE ORE 16.05 Poliția din New York a anunțat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale dimineții, relateaza Reuters și AFP. Explozia, care potrivit…

- Departamentul de poliție din New York a anunțat luni ca verifica informațiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters și dpa. Poliția new-yorkeza a anunțat pe Twitter ca o explozie 'de origine necunoscuta' a avut loc la intersecția dintre 42nd…

- Unele linii de metrou erau in curs de evacuare. Departamentul Pompierilor din New York a anuntat de asemenea ca intervenea la un incident la o statie de autobuz a Autoritatii Porturae in centrul Manhattanului.

- Poliția din New York intervine dupa anunțul unei explozii de origine necunoscuta în Manhattan, anunța NYPD, pe Twitter. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info…

- Sotia unui important mafiot sicilian, Maria Angela Di Trapani, supranumita „Patroana“, a fost arestata marti dimineata. Politia italiana o suspecteaza ca incearca sa reorganizeze Cosa Nostra dupa moartea lui Toto Riina, care a ramas in istoria mafiei ca „Nasul tuturor nasilor“.

- Incidentul ar fi avut loc marti seara, pe o strada din zona Campia Libertatii din Capitala, scrie cancan.ro. La un moment dat, notarul ar fi fost obligat sa opreasca masina din cauza mai multor persoane care blocasera strada. Citeste si Cel mai rapid KO din ISTORIE. Lovitura DEVASTATOARE din…

- La nici o saptamana de la moartea lui Salvatore Riina, Capo dei Capi al mafiei siciliene Cosa Nostra, autoritatile italiene au facut un bilant care nu arata bine. Concluzia este ca organizatiile mafiote sunt tot mai puternice, si mai bogate si au acaparat in totalitate sudul tarii dezvoltandu-se spre…

- S-a decripatat misterul! Mai exact, polițiștii au reușit sa identifice societatea care a abandonat milioane de cartele SIM pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Poliția a contactat companiile de telefonie pentru a stabili situația SIM-urilor, iar cercetarile in acest caz continua.

- Salvatore 'Toto' Riina, fostul cap al mafiei siciliene, decedat vineri, a fost inmormantat miercuri la Corleone, localitatea sa natala din Sicilia, in prezenta familiei, au relatat media italiene, potrivit AFP, conform agerpres.ro. Trupul neinsufletit al fostului sef al Cosa Nostra a fost depus…

- Un fost mafiot "pocait", care a fost prieten cu "nasul nasilor" din Mafia italiana, Toto Riina, decedat in noaptea de joi spre vineri, povesteste ca acesta era un barbat inteligent, dar deosebit de crud si ca, inainte de ascensiunea acestuia in Cosa Nostra nu erau omorati copii si femei, scrie AFP.

- Cel mai cunoscut mafiot din lume, Toto Riina, capul Cosa Nostra, a incetat din viața noaptea trecuta. Toto Riina a murit noaptea trecuta in jurul orei 3:30 la un spital din Parma. Mafiotul avea 87 de ani și deși era in inchisoare dn 1993.

- Fostul lider al Mafiei siciliene, Salvatore „Toto” Riina, a decedat, in inchisoare, la varsta de 87 de ani. El a fost unul dintre cei mai temuti „capo di tutti capi”. Riina a ordonat cel putin150 de crime. Fostul cap al Cosa Nostra a fost condamnat la 26 de ani de inchisoare in 1993, dupa ce a pus la…

- Șeful mafiei siciliene, Salvatore „Toto” Riina, a murit la varsta de 87 de ani. Fostul șef al Cosa Nostra a decedat intr-un spital penitenciar din orașul Parma, unde se afla internat, de mai mulți ani, fiind bolnav de cancer, relataza BBC News. Supranumit „Bestia” și „Capo di tutti capi”, Salvatore…

- Politia turca a lansat o operatiune de depistare a 42 de angajati ai Universitatii Marmara din Istanbul, care se presupune ca ar fi avut legatura cu lovitura de stat esuata din 2016, a declat vineri o sursa din cadrul Politiei, relateaza Reuters.

- Un nou jaf de proporții s-a dat la Timișoara, saptamana trecuta. Poliția a ținut secret faptul pana acum. Hoții au avut un mod unic de operare, iar ceea ce au furat e cu totul surprinzator.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, zilele trecute, doi barbati pentru savârșirea infracțiunii de furt calificat, fata de cei doi fiind ulterior luata masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 zile. ”La data de 07.11.2017,…

- Coaliția "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov, și-a chemat susținatorii sa organizeze o "reuniune revoluționara" cu ocazia centenarului Revoluției bolșevice din 1917.In jur de 50 de militanți s-au adunat din scurt pe bulevardul Nevski, principala artera din Sankt-Petersburg,…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, informeaza AFP. Acest "Marș rus", care reunește în fiecare an de 4 noiembrie…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) s-a sesizat dupa aparitia, pe o retea de socializare, a unui filmulet in care preotul Traian Mazare, de la Biserica "Sfintii Constantin si Elena" din Braila bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, subinspector…

- Barbatul acuzat ca a lovit cu un camion inchiriat un grup de petoni si ciclisti din New York este de nationalitate uzbeka, locuia in New Jersey si lucra ca sofer pentru compania Uber, informeaza presa internationala. Tanarul in varsta de 29 de ani este suspectat ca a ucis cel putin opt…