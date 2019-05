Lovitură DURĂ de la UDMR pentru Guvernul PSD "Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio legatura cu alegerile, cele intamplate in Valea Uzului, am luat o decizie si am spus ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE si aceasta decizie ramane in vigoare. Din acest punct de vedere nu s-a schimbat nimic, fiindca nu a fost o decizie de tip electoral sau de tip de campanie electorala, nu noi am introdus acest subiect in dezbatere si nu noi trebuie sa rezolvam aceasta problema, noi asteptam rezolvarea problemei din partea Guvernului, fiindca e datoria Guvernului sa dea un raspuns acolo unde se intampla ceva ilegal si de aceea eu cred ca,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

