- Reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica din Romania trag un serios semnal de alarma și avertizeaza ca vor veni vremuri grele pentru toți romanii. Și asta din cauza masurilor fiscal-bugetare promovate de Guvern. Facturi ...

- Introducerea de catre Guvern a taxei pe lacomie va avea efecte negative pentru romani. Aparitia taxei va insemna o majorare a dobanzilor creditelor și, in plus, vor exista mai putine variante de creditare.

- Vești IMPORTANTE pentru toți clienții RCS&RDS! Cel mai mare operator de cablu și internet din țara noastra pregatește o surpriza pentru abonații sai.Incepand din aceasta saptamana abonații RCS&RDS vor putea ...Citește AICI ce schimbari pregatește RCS&RDS pentru toți cetațenii Romaniei…

- Se amana restituirea taxei auto. Romanii nu isi mai primesc banii conform calendarului initial. Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in 21 decembrie, seara, prin care se introduc noile taxe a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. In ordonanta…

- LIBER… Dupa doua minivacante de Craciun si de Anul Nou, bugetarii ar putea avea o noua minivacanta la finele lunii ianuarie 2019, respectiv de Ziua Unirii. Romanii s-ar putea bucura de o noua minivacanta la finalul lunii ianuarie 2019, de Ziua Principatelor Unite. Data de 24 ianuarie este declarata…

- Romanii sustin ca o duc foarte prost si ca maririle de pensii si salarii nu au crescut puterea de cumparare, scrie Stiripesurse.ro. Desi au mai multi bani fizic in buzunar, romanii sustin ca in fapt puterea de cumparare nu prea a crescut cam deloc si ca in general situatia sta mai prost ca…

