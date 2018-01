Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita. Fondurile blocate…

- Adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov a acuzat sambata SUA ca incalca un tratat major privind armamentul prin vanzarea catre Japonia a unui sistem de aparare antiracheta, relateaza AFP. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Conform Anadolu, poliția avea mandate de arestare pentru un total de 171 cadre universitare și personalul de la fosta Universitate Fatih din Istanbul, care a fost considerata ca avand legaturi stranse cu Gulen. Clericul a negat orice implicare in pușcul eșuat din 15 iulie 2016. Universitatea…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- Palestinienii au salutat joi votul Adunarii Generale a ONU care a adoptat cu o larga majoritate o rezolutie ce condamna recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza AFP."Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul…

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sunt migranti internationali, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranti internationali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters.

- Informatiile oferite de SUA in privinta unui atac planuit sa aiba loc in Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Statele Unite ar trebi sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, citat de Reuters.

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes în cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga în Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citând agentia de stiri RIA, potrivit Mediafax.

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Armata americana a lansat o lovitura aeriana in Somalia impotriva al Shabaab, o insurgenta islamista legata de Al Qaida care vrea sa rastoarne guvernul sustinut de Natiunile Unite, a anuntat miercuri Comandamentul SUA pentru Africa, informeaza Reuters. "Mai multi militanti" au fost ucisi in raidul…

- Deputații ruși au adoptat în a doua lectura, miercuri, o lege care permite Moscovei sa desemneze ca 'agent strain' orice organizație media externa care activeaza în Rusia, acesta fiind un raspuns al Moscovei la înregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT în Statele…

- Deputatii rusi au adoptat in a doua lectura, miercuri, o lege care le permite autoritatilor ruse sa desemneze ca 'agent strain' orice organizatie media externa care activeaza in Rusia, un raspuns al Moscovei la inregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT in Statele Unite, transmit AFP si Reuters,…

- Statele Unite susțin ca Rusia refuza sa discute noua rezoluție americana privind armele chimice din Siria. Cu toate acestea, dupa cum a informat luni agenția Reuters, Moscova afirma ca negociaza cu Washingtonul prelungirea mandatului organizației internaționale care investigheaza utilizarea armelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin afirma ca acuzatiile privind legaturile lui Paul Manafort, seful fostei echipei de campanie electorala a lui Donald Trump, cu Moscova sunt inventate de oponentii presedintelui american ca o arma impotriva lui Trump, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Presedintele Donald Trump, care a retras Statele Unite din acordul climatic de la Paris din 2015, nu este invitat “la acest moment” la summitul ce se va tine in decembrie in capitala Frantei, a declarat un oficial din cabinetul presedintelui Emmanuel Macron, potrivit Reuters.

- Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa utilizeze intreaga gama de forța militara pentru a stopa un atac nord-coreean, a declarat marți la Seul președintele american Donald Trump, adaugand ca el se axeaza pe utilizarea "tuturor instrumentelor disponibile in afara acțiunii militare"…

- Mandatul actualului ambasador SUA la București, Hans Klemm, este pe final, iar in SUA se pare ca s-a decizia de a-l rechema pe acesta. Gelu Vișan susține ca are informații conform carora noul ambasador al SUA la București va fi Elias Wexler, un american nascut in Romania, la Iași.Citește și:…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Rusia nu il va preda autoritaților de la Podgorica pe barbatul banuit ca ar fi implicat in planuirea unei lovituri de stat in Muntenegru, a anunțat biroul procurorului general al Rusiei, citat de Ria Novosti, relateaza Reuters. Muntenegru acuza un grup de naționaliști ruși…

- George Papadopoulos, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, recunoaste ca a mintit agenti ai FBI-ului in cadrul anchetei priving ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Papadopoulos s-a alaturat campaniei presedintelui american…

- Masoud Barzani nu va candida pentru un nou mandat de presedinte al provinciei autonome Kurdistan din Irak, a declarat sambata agentiei Reuters un oficial kurd. Barzani a trimis o scrisoare parlamentului regional kurd, cerand ca prerogativele prezidentiale sa fie distribuite intre legislativ, guvern…

- Joi intra in vigoare masuri mai stricte de securitate pentru zborurile catre Statele Unite, reamintește Reuters. Liniile aeriene precizeaza ca pasagerii vor fi controlați mai strict, conform noilor cerințe ale autoritaților americane. În unele cazuri, vor avea loc…

- Facebook a primit o lovitura marti, cand un consilier de la Curtea Europeana de Justitie a afirmat ca autoritatile pentru protectia datelor personale din UE au dreptul sa ia masuri impotriva companiei, daca aceasta incalca legislatia referitoare la confidentialitate, relateaza Reuters.Facebook…

- Administratia Trump a dispus aplicarea unor verificari suplimentare în cazul solicitantilor de azil, masurile urmând sa intre în vigoare începând de miercuri, anunta Departamentul de Stat de la Washington, potrivit Mediafax. Potrivit noilor dispozitii, toti refugiatii…

- Sefii de stat si de guverne din UE s-au declarat ”nerabdatori” sa vada propunerile Comisiei Europene (CE) cu privire la impozitarea gigantilor in domeniul tehnologiei pana la inceputul anului viitor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ei au subliniat insa ca initiativa europeana ar trebui…

- Rusia folosește ingerința electorala ca "arma predilecta" pentru a submina democrația in lume, a declarat joi ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, calificand presupusul amestec al Moscovei in alegerile din Statele Unite drept "razboi", potrivit Reuters și AFP. "Când…

- Guvernul spaniol va declansa articolul 155 din Consitutia spaniola ce prevede suspendarea autonomiei politice a regiunii catalane, se arata intr-un comunicat emis, joi, de Biroul de Presa al primului-ministru Mariano Rajoy, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de mediafax.ro. Executivul…

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ca nu i-au acordat viza de intrare generalului Andrei Tretiak, seful grupului de consilieri al Marelui Stat Major al fortelor armate ruse, care trebuia sa participe la o sedinta de informare comuna ruso-chineza la ONU. Aleksandr Emelianov, membru al comitetului pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca Israelul se pregateste sa se retraga din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), la câteva ore dupa ce SUA au facut un anunt similar, transmite Reuters. Seful executivului israelian…

- Statele Unite au anunțat joi ca se retrag din UNESCO, agenția pentru cultura, știința și educație din cadrul ONU, considerand nepotrivit modul in care este condusa instituția, pe care Washingtonul a acuzat-o ca a devenit "antiisraeliana". "Este o pierdere pentru familia ONU. Este o…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ale Americii ca și-au consolidat in mod ilegal prezența militara in Polonia și zona baltica, prin desfașurarea 'discreta' a unei intregi divizii mecanizate, ceea ce incalca Actul fondator NATO-Rusia, pactul principal care guverneaza relațiile Moscovei cu Alianța Nod-Atlantica,…

- Pretul barilului de petrol a trecut de 56 de dolari, marti, datorita reducerii exporturilor Arabiei Saudite, programate pentru noiembrie, si a declaratiilor facute de membri OPEC si de companii potrivit carora piata se echilibreaza dupa ani de supraproductie, potrivit Reuters. Arabia…